Está mejor cada día

Contrario a lo que se esperaría de alguien de 76 años, Raphael "ya no es aquel" que fue, pues aún busca reinventarse, escucha todo tipo de música actual, trata de sorprenderse y hasta gusta de algunas propuestas del urbano, como J Balvin.

Gracias al trasplante de hígado que tuvo hace 16 años, el intérprete de "Mi Gran Noche" se siente casi rejuvenecido y vuelve a vivir el vigor de edades que ya tuvo, aunque con la sabiduría de los años.

CRECE COMO PERSONA

"Creo que soy un hombre luchador de 35 años, por lo concienzudo podría tener 40, pero en realidad estoy mucho mejor que cuando de verdad tuve 35 o 40. Lo que pasó es que (el transplante) me ayudó a ser una mejor persona. Cada día que pasa estoy mejor".

"Tengo una canción que se llama ´Ave Fénix´, de los 70, pero creo que como símbolo de mí es demasiado. Sólo soy un ser humano que ha sabido hacerse maduro, con mucho poderío no en el sentido de poder, sino al asentar la voz como la uso. Ningún esfuerzo me hace daño", reflexiona en entrevista.

SIN NERVIOS

A diferencia de cuando inició, el intérprete de "Como Yo Te Amo" destaca que cada concierto lo toma ahora con el mayor compromiso, pero sin nervios.

Pese a la seguridad, el español asume la evolución como su marca personal, pues es lo que motiva su carrera.

"Yo me levanto todos los días con un reto. Siempre trabajo en alguna cosa muy importante y en cuanto lo logro, me voy a la otra. Qué bueno que soy así, el día que no lo sea, esto se acabará", sentencia.

SORPRENDERÁ MÁS

Luego de retomar sus éxitos y versionarlos en una mezcla electrónica y sinfónica, el cantante adelanta que planea sorprender aún más.

"Estoy trabajando una sorpresa que va a ser tremendamente diferente a ReSinphónico. Será un paso atrás muy grande para ir siete para adelante, como la ola cuando se retira y vuelve", explica.

Al ser un músico que sorprende, todavía no ha escuchado nada que le parezca tan refrescante, aunque se mantiene a la expectativa en intérpretes sensación, como Rosalía.

"Ella tiene lo principal: una voz muy buena y valor para hacer las cosas diferentes. Estoy expectante, a ver cómo se desarrolla. Yo estaría encantado de colaborar con ella. Creo que está trabajando y hay que dejar que vuele", comenta.

ALISTA RECITALES

Antes de empezar con lo nuevo, Raphael presentará el show ReSinphónico en Puebla el 26 de febrero; el 28 en el Auditorio Nacional de la CDMX; el 5 de marzo en Monterrey en el Auditorio Citibanamex, y el 7 en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Como siempre mejora, el intérprete desea ofrecer recitales novedosos.

"No he sentido nunca que he estado cerca de mi límite, el día que lo sienta será cuando sabré que hasta ahí. Mi gran noche está por llegar".

SIN DESPEDIDAS

El intérprete aseveró que le falta mucho tiempo para que piense en el retiro, pero, cuando lo haga, no será porque ya no pueda cantar o sufra alguna dolencia, sino se alejará de los escenarios en perfectas condiciones.

"Me retiraré cuando me toque, cuando yo crea que es el momento. No haré giras de despedida y eso porque no podría soportarlo, yo estaría llorando todo el día. Entonces, como no estoy dispuesto a sufrir, el día que yo decida que esto se terminó, llamaré a la oficina y diré se terminó y ustedes dirán: ´¿Dónde se ha metido este choco, que no da la cara últimamente?´, pero lo que sí puedo asegurar a todos es que yo me iré como vine, en perfectas condiciones, de verdad", comentó.