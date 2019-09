¿Está Marta Sahagún tras el "regreso" de Fox?

Nos revelan que aunque Marta Sahagún Jiménez mantiene la convicción de concentrarse de tiempo completo en las fundaciones Vamos México, Crisma y Centro Fox, en los corrillos políticos hay quienes la ven tras el retorno a la palestra política de su esposo, el expresidente Vicente Fox Quesada (PAN), quien un día sí y otro también critica a la 4T.

En medio de sospechas, nos dicen, llamó la atención que recientemente, durante una entrega de sillas de ruedas, doña Marta conminó a los asistentes a orar por México: "Recen al de arriba para que esta patria hermosa y querida nuestra vaya por el camino del bien", señaló.

Lo curioso, nos detallan, es que instante antes don Vicente pidió al público no perderle el amor a México y luchar: "Hemos pasado muchos presidentes por ahí y las necesidades siguen vigentes, me siento en ese sentido culpable también, no pudimos hacer lo suciente (...) pero seguimos luchando" ¿Coincidencia o se pusieron de acuerdo para emular el sentido de sus discursos?