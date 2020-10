Está ´Lorenza´... pero no loca

Tomar desde hace años terapia psicológica cada dos semanas no significa que Bárbara Torres esté loca, pero reconoció que tiene como costumbre hablar sola.

La actriz argentina, que protagoniza la segunda temporada de la serie Lorenza, le compartió al personaje de esta comedia su manía y eso le ha permitido saber que no es la única persona en el mundo que habla sola, hay muchas que se identifican con ella.

"Yo he estado haciendo mis terapias en línea cada 15 días, también creo que estar en tu casa te hace reflexionar muchas cosas y empiezas a resolverlas", comentó Bárbara, conocida también por su personaje de "Excelsa" de La Familia P. Luche.

"Soy una fiel convencida de que todo el mundo tiene que hacer terapias, al final el que dice que no necesita, es el que más necesita. En realidad no es que estés loco, sino que aprendas a conocerte mejor y si tienes a alguien que te guíe, está muy padre".

Aseguró que a lo largo de los años, ha aprendido muchas cosas con la ayuda de su terapeuta y ahora es una parte indispensable en su vida.

Confesó que Lorenza tiene un poco de su personalidad, principalmente porque Bárbara también es una mujer muy tenaz.

"Obviamente todo los personajes tienen cosas nuestras, Lorenza es muy tenaz, también tiene de mí que yo hablo sola, igual que el personaje. Uno de los escritores es muy amigo mío y le dije y lo agregó porque yo soy de las que hablo y me contesto sola. Y me ha resultado súper bien, descubrí que no soy la única".

Señaló que está muy contenta por el estreno de la segunda temporada de Lorenza que consta de 13 capítulos y se transmite los martes por Las Estrellas.