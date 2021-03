Está listo para campaña 2021

"Me da mucho gusto regresar a casa, para mí los años que duré en San Francisco y lo que logramos juntos, se me hizo muy fácil hacer una casa en San Francisco y de ahí es mi esposa y nos tratan muy bien ahí.

"Este equipo juega con la misma forma que yo, el mismo estilo que yo, siempre agresivos, siempre luchando, peleando, con aspiraciones grandes. Yo espero que seamos un buen equipo pero no esperar nada, este equipo tiene ese potencial y bien de haber venido en esta parte de mi carrera", expresó Romo en conferencia de prensa virtual.

A sus 38 años, el lanzador nacido en California ha sido tres veces campeón de la Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco (2010, 2012 y 2014), por lo que aportará experiencia profesional y personal.

"Me han recibido muy bien, me han aceptado, no tengo mucho tiempo, tengo como tres semanas y todavía conociendo y recordando, o como se dice poniendo cara con nombre o nombre con cara y ventana enseñarles como soy soy y que aprendan de mí, no nada más jugando, de la persona que soy yo y del tipo de compañero que soy", sentenció.

Es Urías el mejor pelotero mexicanoEl triunfo de los Dodgers de Los Ángeles y de los mexicanos Julio Urías y Víctor González en la Serie Mundial 2020, llena de orgullo a Sergio Romo.

"Conociéndolo personalmente, no nada más orgullo de ser mexicano, orgullo como hermano, concibiendo también su trayectoria, no todo fue súper bueno, no todo fue súper fácil, si ha logrado mucho los logros no siempre han sido súper positivos y viendo las fotos y todo lo que le han hecho a Julio me da mucha orgullo.

"Más un mexicano que lo ha trabajo lo merece todos los logros, lo trabaja duro, ese loco tiene la mente bien puesta, bien humilde, él sabe de donde viene, sabe quién lo ha apoyado y quién no lo ha apoyado, hay razones del porqué ha llegado ha donde ha llegado, para mí es el mejor mexicano en el mundo al momento", agregó "El Mechón".