Está feliz por EU

Ciudad de México.

La última vez que Gloria Estefan estuvo en su natal Cuba fue hace 41 años. La cantautora y actriz, que hoy tiene la nacionalidad cubano-estadounidense, dejó la isla junto a su familia en 1957 por razones políticas y sólo volvió para rescatar al hermano de su esposo Emilio Estefan de una dura situación económica en la Cuba comunista por la que Gloria aún se lamenta.

"Los cubanos carecen de todo; para bañarse, se iba el agua, caían tres gotas. Cada vez que me doy una ducha caliente, pienso en los cubanos, porque sé que las cosas más mínimas que nosotros tomamos como normales, ellos las carecen", cuenta.

APOYA A INMIGRANTES

Desde Estados Unidos, el país que la adoptó, hoy celebra el triunfo de Joe Biden como candidato a la presidencia, a quien considera un hombre ecuánime y con experiencia. Espera que el gobierno apruebe la política migratoria DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) para apoyar a los inmigrantes indocumentados que, como ella, llegaron al país de niños.

"Necesitamos un nuevo comienzo, optimismo, responsabilidad, valores, tener en cuenta a las personas que tanto han aportado a este país, los inmigrantes, que por estos últimos años hemos sido el chivo expiatorio de todo lo malo que pasa en el país y es importante que retomemos el respeto que Estados Unidos tenía en el mundo", afirma Estefan en entrevista.

ENTUSIASMADA

Gloria además está entusiasmada con la llegada de Kamala Harris como la primera mujer inmigrante en la vicepresidencia. En su nuevo proyecto "Red table talk: The Estefans", no solamente comparte conversaciones con mujeres que admira y ama: su hija Emily y su sobrina, la conductora Lili Estefan, sino que también realiza entrevistas a grandes figuras como la actriz Kate del Castillo.

La primera temporada, que se grabó durante agosto y septiembre en la casa de Gloria, cierra con la reunión de Las Estefans y la jueza Sonia Sotomayor, pero Gloria no descarta la posibilidad de hacer más capítulos como sucedió en el caso del show de la actriz Jada Pinkett, quien junto con su esposo Will Smith, fueron quienes invitaron a Gloria a unirse a la familia de esta serie de Facebook Watch.

A TRABAJAR

Aunque el mes pasado enfrentó al coronavirus, Emilio ha estado trabajando en un proyecto para continuar con los espectáculos de streaming después del confinamiento, mientras que ella estrenó en agosto su álbum "Brazil 305", un disco que tenía listo desde 2017, pero no pudo lanzar debido al fallecimiento de su madre.

"Fui directo a su casa, me senté en la cocina con mi bombo y le canté el disco entero, cuando iba a entrar al estudio ella se enfermó, estuvo 33 días en el hospital y falleció. A los cuatro o cinco meses traté de entrar al estudio pero no podía cantar".

El Covid-19 también cambió el rumbo de la gira por Europa de su musical "On your feet" y, para no detenerse, decidió comenzar a traducirlo para llevarlo a países como México y Puerto Rico. Además, como pionera del premio Latin Grammy celebra que el género urbano esté cobrando fuerza, aunque ella prefiere seguir fiel a su pop latino.