Está Evangeline Lilly contra vacuna obligatoria

"Nadie debería ser forzado a inyectarse algo en el cuerpo, en contra de su voluntad", aseguró Lilly, que no ha compartido su propio estado de vacunación.

"Este no es el camino. Esto no es seguro. Esto no es saludable. Esto no es amor. Entiendo que el mundo tiene miedo, pero no creo que responder al miedo con fuerza solucione nuestros problemas. Era pro elección antes de Covid y sigo siendo pro elección hoy".

Lilly, que interpreta a Wasp en la franquicia Ant-Man de Marvel , es la segunda estrella afiliada a Marvel que expresa públicamente la resistencia a las vacunas. En diciembre de 2020, Letitia Wright generó controversia al compartir un video de teoría de la conspiración en Twitter que dudaba de la seguridad de las posibles vacunas contra el Covid-19.