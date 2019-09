Está en las familias resolver problemas

"Una persona sola no puede, no podemos; debemos unirnos como sociedad, como sociedad y como gobierno". Karina Mejía, presidenta del Instituto Tamaulipeco de la Familia.

"La solución a los problemas de la familia está en la propia familia, que hoy en día se enfrenta a una serie de retos que van desde la tecnología hasta estar fuera de este mismo entorno", afirmó la doctora Karina Mejía, presidenta del Instituto Tamaulipeco de la Familia en entrevista sostenida antes de comenzar el 2o Coloquio de Terapia Familiar Sistémica.

Explicó que para poder entender los problemas a los que se enfrenta la familia debe de verse como un sistema, como un recurso inmediato para poderle ayudar, pero dentro del mismo seno familiar, porque si sacan a un integrante de este núcleo, es como sacar a un pez del agua, que no se da cuenta de que está en el agua, hasta que lo sacan de ahí.

Destacó que los integrantes de una familia hoy en día se enfrentan a una serie de problemas como el uso de la tecnología; "la familia está a merced de la tecnología", reiteró.

Expuso que además se genera también un problema con niños cuidando a niños, a las madres que desde que son muy jovencitas ya están embarazadas, eso se observa en bachilleratos índice de chicas embarazadas, ¿qué hacer? ¿qué hay que enseñarle a esa familia?

Destacó la necesidad de imponerle límites y estructuras a la familia.

Expresó la importancia de unir fuerzas, de que el gobierno se una, porque solos nadie puede hacer nada. "Nos hace falta unir fuerzas, del gobierno, nos hace falta unir fuerzas, solos no podemos, en mi actuar como directora del Instituto Tamaulipeco de la Familia, hay que hacerlo factible, desde ese panorama una persona sola no puede, no podemos; debemos unirnos como sociedad, como sociedad y como gobierno".

Comentó que no operan con presupuesto del gobierno, que son una asociación civil, que en Reynosa lleva dos años, que brinda asesoría gratuita familiar en su recinto oficial en la calle Río San Juan 805.