Está en cuarentena

auricio Martínez decidió ponerse en cuarentena por decisión propia.

Ante la posibilidad de haber contraído Covid-19, el regio optó por esta medida y desde hace tres días decidió encerrarse en casa, aunque no aclaró si se hizo la prueba.

CERCA DEL VIRUS

El cantante radicado en Nueva York, compartió en su cuenta de Twitter una serie de mensajes respecto a la pandemia que hay actualmente, pues dos personas cercanas tienen el virus.

"Primeros dos casos confirmados de #coronavirus cercanos a mí: un amigo cercano, actor de Broadway, en donde también trabaja mi roommate. Llevo 3 días en cuarentena. En distanciamiento social. Esto es serio. Ambos tendremos que esperar si tenemos síntomas. Quédate en casa", publicó el protagonista del musical On Your Feet!

En el mensaje, hizo hincapié en la necesidad de tener todos los cuidados para superar esto y seguir adelante con sus proyectos.

ADVIERTE QUE ES PELIGROSO

"No sobreviví al cáncer cuatro veces y a dos depresiones de la fregada y me vine a Nueva York a cumplir mi sueño... como para morirme de un pin... virus por pen... y terco. Por eso: me quedo en casa. Y no la hago de pedo. El coronavirus NO ME LA PELA. Es peligroso. Muy", sentenció.

Martínez señaló que estará en casa por lo menos hasta las próximas dos semanas o quizás más.

Contó que hace unos días tuvo de visitas familiares de Monterrey, que en caso de él dar positivo en la prueba de esta enfermedad, ellos también estarían contagiados.

RUMBO A MONTERREY

"Este virus es muy contagioso y la gente está muriendo en los otros países porque esperaron mucho tiempo y los hospitales no cuentan con suficiente equipo para tratar a todos los enfermos graves. Por eso la importancia de ser radicales de una vez y no esperar a que llegue".

"En verdad, no sean necios. No se crean superman. A todos nos puede pasar. Ejemplo: Mis familiares que estuvieron aquí conmigo en NY hace unos días conmigo y se regresaron a México, en caso de que yo resultara positivo, también podrían haber sido contagiados y ya se llevaron el virus a Monterrey.

"Y así sucesivamente. ¿Si me entienden? Así que repito: QUÉDATE EN TU PUTA CASA. No alegues".