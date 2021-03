¿Está en crisis la frontera de Estados Unidos con México?

¿CÓMO HAN CAMBIADO LOS FLUJOS DESDE QUE JOE BIDEN SE CONVIERTE EN PRESIDENTE?

Los encuentros fronterizos, un indicador ampliamente utilizado pero imperfecto que dice cuántas veces las autoridades estadounidenses se encontraron con migrantes, aumentaron drásticamente durante los últimos meses de Donald Trump como presidente, de un inusualmente bajo 17,106 en abril pasado a 74,108 en diciembre. El mes pasado, los encuentros superaron los 100.000 por primera vez desde una racha de cuatro meses en 2019.

Sin embargo, eso es solo una parte de la imagen. Quién está cruzando es un indicador tan importante como cuántos están haciendo el intento, si no más.

Los adultos mexicanos impulsaron el aumento del año pasado, un retroceso a una de las olas de inmigración más grandes en la historia de Estados Unidos, desde 1965 hasta la Gran Recesión de 2008. En marzo pasado, la administración Trump introdujo poderes relacionados con la pandemia para expulsar inmediatamente a personas de Estados Unidos sin un oportunidad de solicitar asilo. Sin enfrentar consecuencias, los mexicanos siguieron intentándolo hasta que lo lograron.

El porcentaje de encuentros que fueron reincidentes alcanzó el 38% en enero, en comparación con una tasa del 7% en el período de 12 meses que terminó en septiembre de 2019. La tasa de reincidencia fue del 48% entre los adultos mexicanos durante un período de dos semanas el año pasado en San Diego.

Las familias y los niños que viajan solos, que disfrutan de más protecciones legales y requieren mayor cuidado, se convirtieron en una parte más importante de la mezcla después de que Biden asumió el cargo. Representaron el 29% de todos los encuentros en febrero, frente al 13% dos meses antes.

La Patrulla Fronteriza encontró a 561 niños no acompañados el lunes, en comparación con un pico diario promedio de 370 durante la presidencia de Trump en mayo de 2019 y 354 durante un pico en la presidencia de Barack Obama en junio de 2014. Un funcionario estadounidense proporcionó el total del lunes a The Associated Press con la condición de anonimato porque no estaba destinado a ser divulgado al público. El promedio diario fue de 332 en febrero, un 60% más que el mes anterior.

¿POR QUÉ LAS FAMILIAS Y LOS NIÑOS LLEGAN DE REPENTE AHORA?

Trump, en respuesta a un aumento masivo de familias y niños centroamericanos que alcanzó su punto máximo en mayo de 2019, amplió su política de "Protocolos de protección al migrante" para obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México para las audiencias en la corte de inmigración de Estados Unidos. Sin duda fue eficaz para disuadir el asilo ( menos del 1% ha ganado sus casos, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse), pero los solicitantes de asilo estuvieron expuestos a la violencia en México, como lo documenta el grupo de defensa Human Rights First y otros. Era extremadamente difícil encontrar abogados en México.

Otras políticas de la era Trump incluyeron procedimientos de asilo acelerados dentro de las instalaciones de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Donde el acceso a abogados era casi imposible. Se llegaron a acuerdos con Guatemala, Honduras y El Salvador para que Estados Unidos envíe solicitantes de asilo a los países centroamericanos con la oportunidad de buscar protección allí.

Biden rápidamente descartó esas políticas de Trump por considerarlas crueles e inhumanas, cumpliendo las promesas de campaña. Ha mantenido los poderes de expulsión relacionados con la pandemia de Trump, pero ha eximido a los niños que viajan solos.

Biden quiere que el Congreso dé 4.000 millones de dólares para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica, como la pobreza y la violencia, que han llevado a la gente a Estados Unidos durante décadas, incluido un aumento de niños en 2014.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA ADMINISTRACIÓN OFICIAL?

Además de poner fin a las políticas de Trump y buscar ayuda exterior, la administración Biden quiere acelerar la entrega de los niños a padres, familiares y otras personas en Estados Unidos, evitando las condiciones de detención que generaron críticas generalizadas durante las oleadas de 2014 y 2019.

La administración estaba programada para comenzar a procesar a los niños no acompañados el miércoles en el Centro de Convenciones de Dallas, días después de establecer una instalación improvisada en Midland, Texas. El funcionario estadounidense que habló con la AP dijo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Estaba buscando instalaciones de retención adicionales en el aeródromo federal Moffett, cerca de San Francisco, y en Pecos, Texas, así como expandirse a Donna, Texas, en un conjunto esfuerzo con Aduanas y Protección Fronteriza.

Casi 1.900 de los 2.500 niños no acompañados bajo custodia en el Valle del Río Grande el lunes estuvieron allí por más tiempo que el límite de 72 horas establecido en la política de la agencia, dijo el funcionario.

Aproximadamente siete de cada 10 encuentros en febrero dieron como resultado la expulsión bajo los poderes pandémicos, lo que limita la necesidad de espacio de detención. Los adultos y familias mexicanos y centroamericanos fueron enviados de regreso a México. Las autoridades mexicanas se han resistido a retirar a las familias centroamericanas del Valle del Río Grande de Texas, el corredor más transitado para los cruces ilegales, lo que ha llevado a las autoridades estadounidenses a trasladarlas a El Paso, Texas y San Diego para ser expulsadas.

Otros recogidos en la frontera pueden ser liberados en los Estados Unidos con avisos para comparecer en un tribunal de inmigración.

La administración Biden también está intensificando los esfuerzos para que los niños soliciten asilo desde sus hogares en América Central en lugar de hacer el peligroso viaje a la frontera de Estados Unidos.