Está embarazada

Halsey tiene algo nuevo de qué cantar: la maternidad.

La cantante pop anunció en Instagram ayer miércoles que espera su primer hijo. Publicó fotos de su pancita con la leyenda: "¡Sorpresa!"

Un representante de la cantante de 26 años no respondió de inmediato un email de la AP en busca de más información.

Halsey tiene tres álbumes certificados platino y es conocida por éxitos como "Without Me", "Bad at Love" y "Closer", con The Chainsmokers.