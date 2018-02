Está Djaniny Tavares muy agradecido

Ciudad de México

Djaniny Tavares agradeció el apoyo brindado a todos sus compañeros de Santos Laguna, pues dijo que sin ellos no podría estar en el liderato de goleo de la Liga MX, pues son los que lo animan cada vez que siente que las fuerzas le faltan.

“Es muy importante porque no juego solo, todo lo que hasta el momento he conseguido ha sido gracias a la forma en que me han arropado, estoy muy agradecido porque me ayudan ofensivamente, cuando ven que estoy cansado, corren y me ayudan, es muy importante el trabajo colectivo”, precisó a Grupo REFORMA.

El jugador africano comentó que los goles han llegado porque son el reflejo del trabajo extra que pone en cada entrenamiento, además de que reiteró que estar donde le gusta lo ha hecho sentirse mejor para aprovechar todas las oportunidades que le llegan.

“Confío en mi capacidad y tengo mucha confianza en mis compañeros, me esfuerzo mucho en los entrenamientos, y eso me ayuda para estar bien preparado para los partidos, las cosas no llegan sin esfuerzo y sin el trabajo colectivo”, abundó.

Tavares tiene 11 tantos y está a 3 de alcanzar la marca de Christian Benítez (q.e.p.d.) quien fue el último campeón de goleo del Santos Laguna.

En cuanto a anotaciones, todavía le faltan 6 para igualar los 17 que clavó Jared Borgetti en el Invierno 2000.