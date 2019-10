Está Deschamps en su derecho de renunciar.- AMLO

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, debería dejar su cargo para enfrentar las denuncias en su contra presentadas ante la FGR.



"Hay denuncias presentadas ante la Fiscalía. Todo lo que nos llega se tramita, se le da curso y hay denuncias en la Fiscalía General. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos está en todo su derecho.



"Nosotros no nos vamos a meter, esto también es un cambio importante, a poner el sustituto. Eso lo tiene que resolver el sindicato, y él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas", afirmó en conferencia matutina.



El Mandatario federal descartó una persecución contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y que su Gobierno busque quitar a un dirigente para poner a otro.



"Sin que haya persecución, sino con apego a la legalidad, a los elementos de prueba que existan en el caso de que él sea responsable de algún delito, él va a resolver este asunto, no vamos nosotros a quitar a un dirigente para poner a otro, eso es un asunto que tienen que resolver los mismos trabajadores", señaló.



Cuestionado sobre una negociación con Romero Deschamps por su salida del sindicato, López Obrador descartó que su Gobierno esté actuando en ese sentido y comparó el caso con la renuncia de Medina Mora a la Suprema Corte.



"Es que nosotros no podemos actuar de esta manera, no es una negociación. Si él quiere dejar el cargo para enfrentar sus asuntos (...) como lo hizo, este caso, el Ministro Medina Mora", respondió.



En tanto, insistió en que actualmente existe un nuevo marco legal en el tema laboral que establece procedimientos democráticos en la elección de dirigentes sindicales, mediante el voto secreto y directo de los trabajadores.



Grupo REFORMA publicó hoy que después de 26 años de encabezar el sindicato petrolero, Romero Deschamps se prepara para dejar su cargo de secretario general en los próximos días.



Fuentes cercanas al líder sindical indicaron que éste analiza dejar anticipadamente el liderazgo del gremio, pues en diciembre de 2017 había sido reelecto para cumplir un periodo más que finalizaría en 2024.



El también ex senador priista ha informado al Gobierno federal de la preparación de su inminente relevo, confirmaron fuentes oficiales.