Está de vuelta

Agradecida con todo lo que las telenovelas le han dado a su trayectoria, Gabriela Spanic regresa a Televisa para formar parte de una nueva producción, titulada Si Nos Dejan, con la cual sigue haciendo un sueño realidad.

"Desde chiquita veía telenovelas y fue mi gran sueño, desde ese entonces, ser actriz en ellas. Me acuerdo que mi mamá no me dejaba verlas, pero yo siempre quise actuar ahí y empecé muy joven, desde los 14 años. Ahora tengo más de la mitad de mi vida trabajando en esto, porque me gusta actuar y me gusta el drama, me apasiona.