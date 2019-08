Está de vuelta

Ciudad de México





Benny Ibarra regresa al mundo de la música como solista. Desde que inició en 1981 con la Banda Timbiriche se le ha relacionado con el pop en español pero él considera que no se deja influir por modas ni tendencias y su nuevo sencillo sonará al ritmo de un género musical que él denomina simplemente "Benny".

"Mi género sería 'Benny', yo no puedo hacer otro género que no sea yo, tengo la fortuna de ser un artista que tiene un sonido, hay una coherencia musical y sónica del primer disco, hasta el próximo, nunca he pensado en qué está de moda y hacer eso, no funciono así", comenta .

SUS INFLUENCIAS

"Vas creciendo y te vas dejando influenciar por diferentes cosas, pero creo que tengo que serle respetuoso a lo que llevo tanto tiempo construyendo a nivel sónico, emocional y de letras y de estilo. ¿Y qué sonido es? Es 'Benny'".

En esta nueva etapa, espera tener el nuevo sencillo lo antes posible: "Estamos en eso, esperamos que en un par de meses tengamos un sencillo en la radio, estoy girando porque precisamente van de la mano, hay que retroalimentar, el que yo esté en un escenario cantando mis éxitos me ayuda a palpar en dónde estoy".

El cantante se presentará el 7 de agosto en el Foro Total Play, en un evento que será más íntimo y en donde podrá convivir con sus admiradores. Considera que será la reacción de su público la que indique el camino que podría continuar para hacer más música.

AHORA SOLO

"Fue mucho de Sasha y Benny, fueron cuatro años y medio, luego Timbiriche, entonces como que de repente necesitas de un momento para ti solo para ver qué repertorios te han funcionado durante 25 años de carrera solista o más, y de ahí calibrar para sacar canciones en solitario, que es mi otra gran pasión".

El integrante de Timbiriche planea cantar éxitos que lo ha como "Cielo", "Sin ti", "Tonto corazón", "Mía", entre otros, en su siguiente presentación.

NADA ESCRITO

Benny comentó que aunque ya terminó la gira con Timbiriche, nunca se sabe qué podría suceder en el futuro, ya que ahora son las nuevas generaciones quienes piden su presencia en escena.





"Con Timbiriche nunca se sabe, terminamos hace cuatro meses y nunca se sabe qué va a pasar, es algo que hemos disfrutado y este recuentro fue generoso para todos, creo que es el que más nos ha gustado a todos, en lo artístico y en lo personal, la conexión con el público cada día es más grande, porque conforme pasa el tiempo estas nuevas canciones se le van heredando a nuevas generaciones, hace que la demanda por Timbiriche sea muy alta, entonces ya veremos".

