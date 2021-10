Está de regreso

"Dicen que si no puedes sola contra el mundo, te unas a quien entiende tu mundo, y es el momento de experimentar con todas las que han sido víctimas (de Myers), para ver si organizando a una multitud podemos acabar con él. Es el momento y el tiempo de tomar la revancha y tratar de aplastarlo", expresó ayer Curtis en entrevista desde Los Ángeles.

TERROR Y ACCIÓN

"Sí fue una experiencia brutal ver este pensamiento de colectividad con todos. Es una película de terror, hay escenas de acción, pero el punto central es la unión de todo Haddonfield, y las víctimas de este tipo, para poder despedazarlo", añadió Matichack en la conversación.

El largometraje fue dirigido por David Gordon Green y producido por Jason Blum, ambos conocedores del género y admiradores de las historias sangrientas.

"El foco principal era el entretenimiento. En el género del terror ya no descubres el hilo negro y lo que cuenta es cómo lo cuentas y qué relatas. Jamie tiene esta conexión amistosa con la audiencia, y ponemos a dos generaciones más para que le den la atmósfera. Lo demás es diversión, espanto, sustos: es cine para el cine", manifestó Green (Pineapple Express).

Y ante la horda de víctimas que desean revertir su papel y convertirse en victimarios del malhechor por excelencia, Blum externó su opinión.

"Es un giro distinto a como suele verse el género del terror, porque siempre es uno contra uno. Ahora son todos. Vamos por el malvado, por el malo, por el asesino, y en la noche de Halloween descubrimos si lo exterminan o no. Es lo que nos encanta, ver algo narrado de forma distinta y estoy seguro que así cautivará", puntualizó el productor de Fragmentado y ¡Huye!

SECUELA DE HALLOWEEN

Halloween Kills... es la secuela de Halloween, que se estrenó en el 2018, así como la realización número doce de la franquicia con personajes creados por John Carpenter y Debra Hill, marca que, desde que se dio a conocer en 1978, empujó a Michael al olimpo de los íconos del terror.

Fue rodada hace tres años y se guardó por uno medio, ya que originalmente se daría a conocer en el otoño del 2020. Su curso fue interrumpido por la pandemia.

"Nos dimos cuenta que el tiempo fue un gran aliado porque generó más expectativa. Cualquier cosa que hagas en el rodaje no se compara con la emoción de ver en un cine el trabajo terminado, porque es ´el todo´. Ya están todas las piezas armadas. Y ¡mira! Cuando tienes a un montón de personas esperando a que les des la indicación de acción para formar la rebelión, se nota el frenesí y la energía que tenían en esas escenas. Todos contra le malo", comentó Curtis.

En esta película, que ya tiene preparada su secuela para noviembre del próximo año, el centro de atención es la acción, a diferencia de las que hizo Rob Zombie dentro de la franquicia para el 2007 y el 2009, en las que trabajó la atmósfera psicológica del villano de la historia y asumió un tinte de análisis.

Apenas tengo cinco años en el rubro de productora y me he dado cuenta que aprendo mucho. Aquí no aporté ideas, todo es de David (Gordon Green), pero sí fui como la porrista de los equipos y me di cuenta que tengo mucho más por hacer y quiero crecer como productora". Jamie Lee Curtis, actriz y productora