¡Está de regreso!

"La lesión en la rodilla ya pasó, nada grave pero se necesitaba reposo, pero nunca dejamos de estar en el gimnasio, ya estamos listos y me he preparado mucho para lo que viene, ya nada más estamos esperando que nos den la fecha exacta pero la pelea en Estados Unidos será en octubre", aseguró el junior.

"Estoy muy emocionado porque por fin haré mi debut allá, sé que voy a ir a hacer una buena pelea, a dar un buen espectáculo", recalcó.

A Baltazar le hierve la sangre recordar su única derrota ante el "Diamante Negro" Encinas pues la herida es reciente (marzo de este año) pero está mostrando madurez ya que aún le queda mucha lona por recorrer.

"He aprendido muchas cosas, aquí se pierde y se gana y eso tarde o temprano pasaría, estoy contento de la forma en que perdí aquella pelea, perdí con un buen rival y en una gran pelea, después se fue a ganar en Polonia y se acaba de coronar campeón de norteamérica, no tengo excusas, se que puedo ganar y en una revancha estoy seguro que saldré con las manos en alto, la estamos esperando pero todo a su tiempo", indicó el tercero de la dinastía Baltazar.

En las próximas semanas se conocerá el nombre de su rival y la ciudad en la que peleará pero "Balta" quiere un combate a 8 rounds.

"Estoy preparado para eso, me respalda una buena trayectoria amateur y he guanteado con campeones del mundo, confío en mis puños y se que próximamente voy a ser el ídolo no solo de Reynosa sino de México", finalizó.