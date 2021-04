ALISTA EP

Noticia Relacionada Está de regreso

"Desde El Norte" es un EP en el que Kelo McKane rinde homenaje a la música de su región, el Norte de México y el Sur de Texas. Incluye 2 temas del Rock y Pop en Español en una versión Norteña/Tejana: "Mi Primer Día Sin Tí" de Enanitos Verdes y "Aléjate de Mí" de Camila. Además se han grabado versiones Norteñas de 3 de sus canciones: "Si Supieras", "Como Nunca" y "Ya No Estás".

La producción corrió a cargo de Poncho Herrera Maldonado nominado a los Latin Grammys con Emilio Navaira por Best Tejano Album, también nominado a los Grammys con Celso Piña por Mejor Album Tropical. Esta producción cuenta con la participación de Aarón Martinez (La Firma), Yair Alcalá (El Plan), Adrián González (Voz de Mando) y Charly Carmona (Implakable, El Plan, Guardianes del Amor).

SIN FALTAR LOS CLÁSICOS

Este material también incluirá el clásico de la música norteña "Tragos Amargos" del "Rey del Acordeón", Don Ramón Ayala en un estilo Country/Rock producido por Pavel Cal (Productor y Guitarrista de Sin Bandera) y "Desvelado", otro clásico de Bobby Pulido grabado durante una presentación en vivo al estilo Dirty Rock Power Trio. Ambos Sencillos previamente lanzados en plataformas digitales. Incluye también un tema "Como Nunca" con la participación de Rudy González como productor, quien ha trabajado con Mariana Seoane, Control y Las Fenix.

Escúcha "Mi Primer Día Sin Tí (Desde El Norte) en tu plataforma favorita:

Kelo Mckane – Mi Primer Día Sin Ti (Desde El Norte) (orcd.co)

SUS INICIOS

Kelo McKane inició en la música desde muy temprana edad con una guitarra acústico y con la vena familiar influenciados en dicho arte. En 2004 crea la banda McKane de rock en español. En 2005 lanza el single "Si Supieras", llegó a ser uno de los temas más demandados durante ese año en las estaciones de radio

de la república mexicana. La agrupación dura hasta 2010 año en el que Kelo McKane lanza "Tentación" (2010). Álbum que le abrió camino a su carrera como solista.

Algunos de los temas más destacados en estos años han sido: "Ayer" (2011) llegó a los canales de TV y sonó en más de 30 estaciones de radio en México además de Argentina, Uruguay y España; "Amarte en Secreto" (2013), presentada a nivel nacional en EXA TV; "Como Nunca", canción que participó en BSO de la película "El Hombre de las Gerberas (2015); "Prometiste Volver" (2016), tema compuesto por Fato y del cual llegó al TOP 17 en Spotify durante 3 semanas y en el TOP 50 de los temas más virales en Spotify en México durante 2016. Otros temas con gran repercusión han sido "Desvelado" (2019) y "Tragos Amargos (2020).

BIEN AVALADO

McKane ha participado en diversos festivales tanto de EUA y de México como: Creedence Cleawater Revisited (tour 2018), Palmfest en McAllen Convention Center, 4th of july like in America Soundcheck Expo en WTC CDMX, Grand Prix Monterrey, Forum Monterrey de las Culturas, Snickers Urbania Monterrey, Yuju Fest South Padre Island, Yahoo Music Fest, Hestec UTPA Texas.

| Kelo Mckane vuelve con un nuevo sencillo "Mi Primer Día Sin Tí".