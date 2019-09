Está de fiesta

Ciudad de México

Durante tres décadas, Israel Jaitovich se ha dedicado al 100 por ciento a su trabajo como actor, productor y director.

Sin embargo, pese a las satisfacciones profesionales, hay algo que al comediante le hace falta: enfocarse en su vida personal.

"Me hace falta tener equilibrio, más amigos, necesito amor, una pareja. Necesito equilibrar lo laboral con lo personal", afirmó.

NO TIENE PAREJA

Reconoció que es difícil no tener a nadie con quien compartir sus logros. Sin embargo, no se desanima y, mientras llega aquella esa persona especial a su vida, Jaitovich se enfoca en el estudio de nuevas disciplinas.

"Es difícil (ver que no tienes a alguien con quien compartir tus éxitos), pero me he refugiado en el estudio. Empecé a bucear y hoy ya tengo 10 licencias de buceo; aprendí a volar aviones y ahora soy capitán de jet, navegué y ahora soy capitán de barcos en la Marina Mercante, así que no dejo de estudiar.

"El estudio permite distraerme de mi actividad preponderante que es la televisión y también aprendo cosas que me divierten", dijo.

Paralelo, el comediante trabaja en su programa Más Noche, mismo que celebra 12 años de transmisión ininterrumpida.

POR ESTRENAR

El programa especial se estrenará el 2 de octubre en Distrito Comedia y el 5, a las 00:00 horas, por Las Estrellas.

"Se hará un recorrido por todo lo que hemos pasado; estarán las personalidades más controversiales que han venido.

"La gente verá a Cuauhtémoc Blanco haciendo un gay, a Gloria Trevi, Yuri, a Cristian Castro cocinando... la verdad va a ser un recorrido en el tiempo muy interesante", acotó el conductor.

Descartó que su éxito se base en los reconocimientos recibidos.

"La verdad es que no (me hace falta un premio). Yo sé quién soy, sé lo que hago, yo me admiro y quiero mucho.