Está de estreno

Ciudad de México.- Grabada junto al músico y productor Shooter Jennings, el cantante estadounidense Marilyn Manson lanzó su versión de The end, la última canción del álbum homónimo de The Doors.

Este es el segundo cover que el artista estrenó este año, luego de que lanzara en octubre pasado el tema God´s gonna cut you down, que fue grabado por primera vez por Golden Gate Quartet y actualmente es interpretada por Johnny Cash.

Su versión de The end fue grabada para la miniserie de Stephen King, The Stand (Apocalipsis), en la que también participará como actor. El artista también ha aparecido en series como Salem, Let me make you a Martyr y en Sons of Anarchy.

El tema lo cantaba al final de los conciertos de la gira The Twins Of Evil que realizó por Estados Unidos el verano pasado, y ahora fue lanzado en versión de estudio acompañado de un video.