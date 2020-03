Está de estreno

Ciudad de México.

El cantante canadiense The Weeknd lanzó su nuevo álbum de estudio "After Hours". Es su cuarto disco y cuenta con 14 temas.

El nuevo material discográfico del cantante de R&B ya se está colando en los primeros lugares de las listas de popularidad.

En la portada del disco, el compositor se encuentra con la nariz y ceja ensangrentada, con los dientes manchados por la sangre que gotea de su rostro; la portada fue publicada por el cantante en el mes de febrero en su cuenta de Instagram.

FANS FELICES

Rápidamente los fanáticos comenzaron a mostrar su apoyo al cantante y llenaron las cuentas en redes sociales del compositor con mensajes positivos y llenos de entusiasmo por el nuevo lanzamiento.

"VAMOOOOOS", escribió el intérprete de "Blinding Lights" agregando el hashtag del nombre de su álbum.

Pronto Abel Tesfaye -nombre real de The Weeknd- preguntó a sus seguidores cuál era su canción favorita del disco hasta el momento, para después compartir las respuestas más ingeniosas en su perfil de Twitter.

Acualmente, The Weeknd planea una gira mundial, "The After Hours Tour", que fue anunciada previo al lanzamiento de su último proyecto musical; la gira está contemplada para iniciar en junio del 2020 en Vancouver, Canadá y la última fecha programada hasta el momento es en Paris, Francia a mediados de noviembre.

Por el momento, las fechas no han sido canceladas o pospuestas debido a la pandemia de coronavirus, sin embargo, los recintos donde se llevarían a cabo los conciertos aún se mantienen en la espera de un cambio en la gira.