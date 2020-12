Está de estreno

Enrique Bunbury cierra el año con "Curso de levitación intensivo". Tras su álbum "Posible", lanzado en mayo, el rockero español se embarcó en una aventura internacional con este nuevo disco.

El álbum que fue lanzado el viernes fue producido en la pandemia y representó todo un reto por el cierre de fronteras.

"Íbamos esquivando los problemas aduaneros y los problemas que planteaban los distintos gobiernos", dijo Bunbury el jueves en conferencia de prensa. "Esquivando las bombas y grabando el disco".

MUY MEXICANO

Es por esto que el álbum tiene un lado muy mexicano, pues tras ser grabado en el verano (boreal) España fue mezclado en los Honky Tonk Studios, a las afueras de la Ciudad de México. De hecho, al final de "El día de mañana" se escucha entre ladridos y voces a un organillero, un sonido característico de la ciudad.

"Tuvimos un problema. En Estados Unidos no podía entrar Jordi Mora, el ingeniero", dijo Bunbury. "Estuvimos en la Ciudad de México mezclando súper a gusto y muy felices".

El resultado final es un álbum con toques electrónicos, guitarras y bajos más propios del rock, así como toques de jazz experimental. "Tenías razón en todo", "N.O.M" y "Tsunami" son algunas de las canciones que representan más esta fusión.

En mayo en una entrevista con motivo del lanzamiento de "Posible", Bunbury rechazó la idea de hacer conciertos con el público dentro de un auto o con aforos reducidos.

"Si en el 2021 sigue así, o se queda así para siempre jamás, como algunos amenazan, bueno pues hasta aquí ha llegado mi carrera", señaló en ese entonces, y hasta ahora se mantiene firme en esa postura.

"Para que pudieras llenar la nevera con esos conciertos lo que tenías que hacer era reducir los músicos o los técnicos que al final son los grandes perjudicados de las medidas que se están tomando por parte de los gobiernos", dijo "Eso era una cosa que hasta ahora no he hecho y en mis planes está no hacer".

PLANES 2021

Pero el próximo año lo comenzará en el terreno del streaming, un medio en el que numerosos artistas han encontrado una solución ideal para mantenerse en contacto con los fans y presentar su música con grandes producciones. No será el "streaming casero del artista en pijama tocando la guitarra en su casa".

"Hemos intentado hacerlo de una forma en la que alguien se comprometiera a que el streaming llegara a todos los países, pudiéramos tener un escenario en condiciones con luces, ensayos toda la banda todos los técnicos son unas condiciones muy especiales", dijo sobre el concierto previsto para el 24 de enero, que estará disponible para todo el mundo y cuyos preparativos ya ha comenzado.