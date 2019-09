Está Cristiano en duda ante el Brescia

Milán, Italia.

Así lo informó el entrenador Maurizio Sarri previo a la visita al recién ascendido Brescia, en la que destacó que el portugués tiene unos pequeños problemas en los abductores.



"En el último entrenamiento previo al partido tomaré unas decisiones sobre quiénes alinear. Cristiano tiene unas pequeñas molestias en los abductores y estaré pendiente de sus condiciones", afirmó Sarri.



Cristiano, de 34 años, jugó los cinco partidos con la Juventus en esta temporada, sin nunca ser sustituido, y lleva dos goles y una asistencia.



A la espera de la evolución del delantero portugués, Sarri informó de que el argentino Gonzalo Higuaín, quien sufrió una fuerte contusión en la nariz en el último partido contra el Hellas Verona, apunta a Brescia.



"Afortunadamente Higuaín no ha sufrido fracturas en la nariz y debería estar disponible", explicó el estratega.



Ronaldo opta este lunes al premio "The Best" de la FIFA celebrado en Milán, por mejor jugador de la última temporada.