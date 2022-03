"Está como para enviarle una guajolota": AMLO responde al tuit de los tamales de la embajada de Ucrania

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, los comentarios racistas lanzados desde la cuenta oficial de Twitter de la representación extranjera en contra de un reportero mexicano.

"Creo que fue una embajadora de no sé de qué país, que dijo, le dijo, contestó a otro: ´Tú estás subvencionado o te están dando rublos o tamales´, o sea, imagínense, no sabe lo que son los tamales, está como para enviarle una guajolota o un chanchamito o unos tamales de Oaxaca", señaló.

Tras los comentarios racistas escritos desde la cuenta de la embajada de Ucrania en México donde le preguntan a un periodista si le pagan en rublos o tamales, el presidente @lopezobrador_ se burló diciendo que les iba a "enviar una guajolota o un chanchamito"

En la conferencia mañanera, el mandatario hizo referencia a una discusión que sostuvo un reportero identificado como Gabriel Infante con los administradores de la cuenta oficial de Twitter de la embajada ucraniana en México.

"Sigues sin reaccionar, ni responder a nuestra propuesta. Y sigues difundiendo propaganda rusa sin nunca haber visitado Ucrania. Entonces, tenemos una pregunta para ti, señor periodista: ¿Te pagan en rublos o en tamales?", cuestionó la embajada de Ucrania al periodista.

Al respecto, el presidente López Obrador calificó el comentario de la representación ucraniana en México como "clasista" y "racista".

"En fin, pero todo eso sale; antes no salía, eran comentarios de amigos, en familia, pero ahora se animan, se lanzan y les sale el clasismo y el racismo", sostuvo López Obrador.

Luego, señaló que vió otro mensaje en redes sociales donde una persona lamentó la invasión de Rusia a Ucrania, advirtiendo que "le daba coraje" ver cómo lanzaban misiles contra personas "blancas y de ojos azules".

"Habría que ver lo que es lo que están haciendo, porque no sabemos. No, claro que da coraje que se bombardee a los blancos y de los ojos azules, da coraje que se bombardee a cualquier ser humano, a cualquier ser humano", señaló el mandatario mexicano.

También denunció públicamente que ayer en el centro cultural Casa Lamm, ubicada en la avenida Álvaro Obregón de la colonia Roma, una mujer de origen Otomí que departía con el artista Horacio Franco recibió un trato discriminatorio.

"Estaba el flautista Horacio Franco y otros en una mesa, y estaba con ellos una mujer otomí, y quiso ir al baño y no la dejaron en Casa Lamm, imagínense, (un centro) de exposiciones sobre cultura", reprochó el mandatario.

"Y esto hay que seguir combatiendo, esto es parte del cambio, de la transformación. No al racismo, no al clasismo, no a la discriminación, no a la mentira. La verdad nos va a hacer libres, nos tiene que hacer libres por completo, por entero", sentenció el presidente Obrador.