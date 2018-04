Está el ‘Chucky’ sin autocontrol

Eindhoven, Holanda

El comportamiento de Hirving Lozano dentro de la cancha ya está dando de qué hablar en Holanda, y no precisamente por sus goles.

El portal AD consultó al psiquiatra Bram Bakker para que analizara la conducta del delantero mexicano, la cual es comparada con la del uruguayo Luis Suárez. “Hay algo mal en su control de impulsos”, admitió el especialista.

Lozano ha visto varias tarjetas rojas en la presente temporada con el PSV y se ha perdido 7 juegos por indisciplina. El sábado pasado, en el duelo ante el NAC, le propinó un manotazo al defensor Pablo Marí, quien se le puso enfrente para empujarlo y frenar su llegada al área.

“Si yo fuera Phillip Cocu, instruiría a un defensor menos talentoso para que Lozano se vuelva loco algunas veces durante las sesiones de entrenamiento”, mencionó Bakker.

El siquiatra dijo que si Lozano logra controlarse subiría aún más su nivel de juego, tal como lo hizo Suárez, actual delantero del Barcelona.

“Podemos pretender que no es así, pero es realmente comparable. ¿Exagerado? No, el problema es casi lo mismo. Se trata de otros comportamientos, pero está claro que las advertencias aparentemente no ayudan. Ése fue el caso con Suárez en mis ojos. El uruguayo ha fallado varias veces, pero ahora que tiene su problema bajo control, realmente se ha convertido en un gran jugador global”, sentenció Bakker.