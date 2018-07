¡Está ca... nícula!

Matamoros, Tam- Al dar inicio a la temporada más fuerte del calor, como es la canícula, autoridades del Sector Salud recomiendan que no se expongan a las altas temperaturas en las horas pico del día para evitar los llamados "golpes de calor".

Jesús Peña Alemán, jefe de la III Jurisdicción Sanitaria, manifestó que es necesario que se hidrate bien a los menores de edad y a las personas de la tercera edad y si no hay necesidad no exponerlos al sol.

Explicó que en todos los centros de salud se cuenta con vida suero oral que se regala a todas las personas que así lo requieren y de esta forma evitar deshidrataciones, que son muy propensas en esta temporada.

Destacó que ya tuvieron cursos de capacitación para todo el personal de la Secretaria de salud para identificar los síntomas de este tipo de padecimientos y actuar de manera rápida.

Comentó que es recomendable en caso de sentir la boca seca, dolor de cabeza, mareos, que acudan al médico y no se auto mediquen o consuman las bebidas energetizantes que no les ayudan. Añadió que esperan no tener casos de este tipo y que las personas tomen en cuenta las recomendaciones del sector salud para que no sufran los llamados golpes de calor.