Está bajando la inflación, hay una mayor austeridad: Carlos Slim

Cd. de México.- A 100 días de que inició el nuevo Gobierno, Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, aseguró que no existe preocupación en el sector privado.

Entrevistado en Palacio Nacional, luego de acudir al informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario defendió al Gobierno de las opiniones emitidas por las calificadoras.

"¿Hay preocupación?", se le preguntó.

"No, yo no me preocuparía de nada. Está bajando la inflación, hay una mayor austeridad, sobriedad y hay este acuerdo que señalaba el Presidente (para aumentar el salario mínimo) y la necesidad e importancia de que se complemente la inversión pública y la privada", respondió.

"¿Y la opinión de las calificadoras?", se le insistió.

"Bueno, su trabajo es calificar. Lo importante es que hay un presupuesto razonable que se está cumpliendo, además con creces. Señalaba el Presidente que en estos días ha habido un ingreso superior", dijo.

"Hay disciplina presupuestaria y el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos están funcionando, estamos muy bien, no hay preocupación".

Slim coincidió con López Obrador, quien consideró que la reducción en la perspectiva de crecimiento económico es algo que se registra en el arranque de todas las administraciones.

"Todos los primeros años de los gobiernos se empiezan a organizar los presupuestos, los planes, etcétera. Pensar en que se baje un poquito el crecimiento en un año no es tan importante como la perspectiva de crecimiento mayor y que se estén sentando las bases para un crecimiento superior".

A pregunta expresa, el empresario de las telecomunicaciones aseguró que tiene confianza en que el País pueda alcanzar el crecimiento del 4 por ciento en este sexenio, aunque advirtió que para ello se requiere de proyectos, inversión y actividad económica.

"El crecimiento de 1933 a 1982 fue del 6.2 por ciento, entonces claro que podemos alcanzar el 4 por ciento, nada más se requiere inversión, actividad económica, generación de empleos y mejora del ingreso en las personas", dijo.

"Fortalecimiento del mercado, incorporación de la población que está viviendo marginada a la economía moderna y a la actividad económica".

Por otro lado, Slim también respaldó las estrategias del Gobierno federal en el combate a la corrupción, como en el caso del huachicol, y la decisión de aplicar un plan integral para combatir la inseguridad y la violencia.

Incluso, pidió darle más tiempo a la nueva Administración para entregar resultados.

"¿Qué ha faltado al Gobierno, en qué no ha cumplido?", se le preguntó.

"No pues tiempo, denle tiempo, son 100 días", respondió.