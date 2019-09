Está arrasando con la gira

Miami,Florida

Alejandro Sanz volvió a Miami seis años después, ahora con #LAGIRA, para actuar en directo el fin de semana en el impresionante recinto del American Airlines Arena, con todas las entradas agotadas. Como dice el propio Sanz en "Te Canto Un Son": "llevo Miami en el corazón". Con esa premisa, y con el público completamente entregado, presentó en directo las mejores canciones de su repertorio y los nuevos temas incluidos en su último trabajo, #ELDISCO.

En todo momento, Alejandro Sanz se sintió tocando en casa; Sanz sorprendió el sábado a sus seguidores invitando al escenario al portorriqueño Luis Fonsi, con el que interpretó "No Tengo Nada", canción que también hizo con la nueva promesa de la música venezolana, Nella en su segundo show. También contó también con la colaboración de la cantante colombiana Greeicy, con la que cantó su último gran éxito "Mi Persona Favorita". Aunque de todos los invitados, el más personal ha sido su hijo Alexander, su "boricua favorito", quien le acompañó en el escenario como trombonista.

RINDE HOMENAJE

A CAMILO SESTO

Ayer domingo, todavía sorprendido por la muerte de Camilo Sesto, Alejandro Sanz le hizo este homenaje: "Esta noche se nos fue uno de los grandes, quizás uno de los más grandes incomprendidos. Nos dejó esas canciones que a mí me recuerda tanto a cuando era chico, a mi madre, al barrio, que hoy me gustaría que le diéramos todos un fuerte aplauso".

Por supuesto, en una ciudad como Miami, no se pudo olvidar de los #Dreamers, apoyando una vez más esta campaña benéfica al presentar su canción "Looking For Paradise": "Esta canción es para todos los soñadores que luchan en este país". En su web y sus redes sociales se ofrece a sus seguidores la oportunidad de unirse al #DreamerTeam visitando www.CharityStars.com/Alejandro para comprar una camiseta #Dreamer, cuyos ingresos irán a tres importantes organizaciones: El fondo de renovación DACA de Dream Big Nevada, que proporciona fondos para que los Dreamers renueven su estatus; Ascend Educational Fund, proporciona fondos para su educación; y el "Fondo de emprendimiento" de Immigrants Rising's, que brinda subsidios a emprendedores indocumentados que trabajan para crear un cambio social positivo