¡Está al 100!

Luego de haber estado infectada de Covid-19 en el mes de marzo, la pentatleta tapatía Mariana Arceo afirma que está en plenitud de su condición física y hasta el momento no presenta efectos posteriores al coronavirus como podrían ser cansancio, jaquecas, ansiedad y dolores musculares.

"Me siento muy bien, mi cuerpo reaccionó bien, mi cuerpo no tiene secuelas, soy muy afortunada, y espero que más personas lo sean como yo. Estoy muy contenta por haber vencido ese obstáculo tan fuerte, física y psicológicamente", dijo la ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

En el confinamiento, Arceo ha tenido que adaptarse a realizar sus ejercicios que le permitan no perder su capacidad atlética.

"Cambiaron los entrenamientos, no los objetivos, cuento con un equipo de trabajo el cual se adaptó muy bien a la casa. La Comisión Nacional del Deporte me ayudó a adaptar en mi casa un gimnasio con el cual hago toda la preparación física, tengo una banda para correr todos los días, cumplir el kilometraje, la casa de una prima tiene una alberca de 11 metros, ahí entreno la natación.

"También hay espacio para la esgrima y el tiro. La equitación ahorita no la estoy haciendo, esa la practico en el ejército, pero en estos momentos no se puede y no importa que ya haya sido contagiada podría enfermarme de nuevo, y estamos respetando las normas de salud", comentó la pentatleta.

La parte positiva que encuentra Arceo en entrenar aislada y sin la exigencia de estar en competencia.

"Todos necesitábamos un respiro, y todos vamos a regresar con más actitud cuando vuelva la normalidad, tarde o temprano esto va a terminar, y si no haces ahorita las actividades cuando regreses, los demás ya van a tener un paso adelante, así que hay que hacerlo todos", consideró la tapatía.

Llegará mejor a Tokio 2021

Cuando Mariana Arceo contrajo el coronavirus y estuvo hospitalizada aún no se tomaba la decisión de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo ella tenía muy claro que la medalla la tenía perdida.

Luego de que se decidió que los Juegos se realizarán en 2021, la pentatleta tapatía se mostró feliz porque lo vio como una oportunidad más para llegar mejor preparada.

"Para mí fue un respiro porque yo no hubiera podido ir a los Juegos Olímpicos a pelear una medalla, solamente hubiera ido a participar, y ahora al saber que serán hasta el siguiente año, el llegar a una Final a pelear por poner en alto el nombre de mi País es una oportunidad en el deporte y una oportunidad de vida", consideró Arceo.

Mariana ha añorado el sueño de participar en Juegos Olímpicos, por lo cual imagina cómo será el momento de la inauguración en Tokio 2020.

"Me imagino, es un sueño, es un anhelo que tengo de Juegos Olímpicos porque no es solamente el significado para mí, es algo más grande para el mundo, serían los Juegos más especiales que los que se tenían pensados para este año, porque el mundo se volverá a juntar", contó la tapatía.

A COCINAR Y ESCRIBIR

El tiempo que por el confinamiento ha pasado en su casa, le permitió a Mariana ponerse creativa.

"Creo que todos los deportistas hemos aprendido a cocinar porque nunca nos damos el tiempo por las largas concentraciones y entrenamientos, ya nos estamos acostumbrando a esta vida bonita. Los chiles rellenos me salen ricos", contó entre risas.

Por otra parte, Arceo continúa escribiendo su biografía.

"Algún día, lo dije que cuando termine Juegos Olímpicos, cuando consiga el mejor anhelo de cualquier deportista, ya sea en este ciclo o en el que sigue voy a publicar este libro", sentenció la pentatleta.