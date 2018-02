Esquizofrenia afecta más a hombres, señala la OMS

En México, este padecimiento tiene una prevalencia de 1 por ciento entre los derechohabientes del ISSSTE, señaló Xóchitl Duque Alarcón, psiquiatra de la Clínica de Neuropsiquiatría del instituto, a través de un comunicado.



La especialista indicó que la esquizofrenia ocupa el cuarto lugar entre las causas de discapacidad de los afiliados, según el Informe Financiero y Actuarial del Instituto 2017.



Los hombres desarrollan esta enfermedad mental entre los 18 y 30 años, cuando se encuentran en su etapa más productiva, explicó Duque Alarcón.



Aunque no hay una causa específica que determine por qué la esquizofrenia se presenta más en varones, se puede tratar con fármacos y psicoterapia, abundó.



La doctora Duque Alarcón agregó que la depresión es otro trastorno mental frecuente entre los afiliados al Instituto y se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, así como sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.



A decir de la psiquiatra, es importante que las personas con trastornos mentales reciban atención profesional, pues estas enfermedades afectan su calidad de vida.



Detalló que en la Clínica de Neuropsiquiatría atienden cada mes a 2 mil 500 derechohabientes procedentes de todo el País.



Sin embargo, muchos hombres niegan tener depresión u otro problema porque, debido a cuestiones culturales, creen que eso los hace verse vulnerables, precisó.



"Las enfermedades mentales sí afectan la calidad de vida de cualquier persona, incluso hay gente que puede pasársela 10 años deprimido y no se atiende o no sabe que está deprimido; la pasan mal y nadie debe vivir así, ya que hay opciones para estar mejor", apuntó.



En el marco de la campaña "Febrero, mes de la salud del hombre 2018", el ISSSTE llamó a sus derechohabientes a acudir a su Clínica de Medicina Familiar para detectar a tiempo problemas de salud mental y otras enfermedades.