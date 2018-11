Espuma de papa

Boris Izaguirre

Se ha puesto de moda reducir la importancia de los años vividos. Cuando cumples 40 te dicen que son los nuevos 30. Carlos de Inglaterra cumplió 70 el miércoles y se hizo viral el retrato oficial junto a su familia directa. Así se colocó en el sitio más moderno y convencional posible. Son parte de una familia soberana, pero los vemos como protagonistas de una serie de televisión.

Los 70 años de Carlos de Inglaterra le han permitido ver cómo su país perdía un imperio pero mantenía influencia mundial, monetizaba movimientos musicales como el pop o el punk, de moda como la minifalda inventada por Mary Quant o el inigualable y, a veces, incomprensible estilo de su madre, the Queen. También el sensacionalismo de la prensa británica, que tantas veces lo ha puesto a él en la diana, sobre todo cuando estaba casado con Diana. Hasta llegar al Brexit, que mantiene al Reino Unido en todos los titulares. Carlos continúa esperando que su madre le ceda el puesto pero la genética Windsor, longeva y egoísta, se alarga aun más gracias a la ciencia. Anteayer me sorprendió una foto de Diana caminando junto a Camila Parker Bowles después de un partido de polo del príncipe Carlos. Las dos van vestidas mostrando sus personalidades. Camila más de campo y Diana más de ciudad. Curiosamente, las dos llevan el mismo modelo de botas, como si fuera ese regalo, de Carlos, que las iguala. Se ve como Diana se aferraba a su máscara de niña tonta para pasar el mal trago del escrutinio público. Camila se ve apurada, no tiene las tablas de Diana pero si el amor del hombre con el que la princesa esta casada. Diana ya va pensando en Versace mientras que Camilla se aferra a su britaniquísimo bolso Mulberry. Terminaron, una en un túnel en París. La otra junto al hombre que ama viviendo la fantasía del Brexit.

Camila y Diana asisten a un partido de polo en el hipódromo de Ludlow, en 1980.

MELANCÓLICA Y CIVILIZADA

Inglaterra es melancólica y civilizada, y continuará deleitándonos con su habilidad parar hacer fluir la creatividad en los sitios más aburridos. Mientras Carlos cumple 70 años y sin reinar, Freddy Mercury, cantante de Queen, cumplirá 27 años fallecido pero reinando en las pantallas de cine gracias a Bohemian Rhapsody. Para las nuevas generaciones esta película descubrirá que el protagonista de himnos heterosexuales emblemáticos, era 100% gay. Claro que en el armario y chantajeado por ello. La película deja claro que ni el talento ni el éxito tienen por qué estar marcados por la sexualidad, pero sí por la disciplina y el control sobre el talento. Que es lo que hacia Mercury con el suyo, llevarlo hacia una zona incontrolable y regresar con un hit entre los dientes. Durante años recelé de Freddie Mercury como héroe particular; ahora encuentro que aportó mucho entretenimiento e inspiración histriónicos. Y eso no está mal.

Seguro que todavía hay algún cd de Queen en el Rastrillo de Nuevo Futuro. Este año Simoneta Gómez Acebo declaraba que sus hijos se asustan ante la llegada de esa fecha y la obligada visita. Sin embargo, es allí donde la mamá de Simoneta, la infanta Pilar, se siente como una reina y tan relajada que transmite lo que piensa y sabe, acerca de su familia, la familia real. Gracias a eso supimos que la reina Sofia iba a celebrar sus 80 años a tope, con mogollón de aristócratas y familiares. Y ha sido la noticia más comentada de la semana. La otra son David Bisbal y su ex, Elena Tablada.

DE TODO UN POCO

David Bisbal tiene un poquito de Freddy Mercury en su dinamismo escénico. No sabemos si tiene la paciencia de Carlos de Inglaterra, pero sospechamos que la pondrá a prueba la exclusiva de la madre de su hija Ella, en ¡Hola! Tablada comunica bien, como la infanta Pilar y se declara súper harta de los cambios de parecer de su ex. Lo curioso es que antes de iniciar la entrevista, ¡Hola! nos informa de que Tablada ha llegado tarde, nerviosa y que se ha descalzado antes de empezar a hablar. No es el orden en que ¡Hola! realiza este tipo de entrevistas. Es decir: es ¡Hola! la que te sugiere que te descalces. No te adelantas tú.

Esta ha sido mi ultima semana en MasterChef Celebrity. La despedida, caótica, pero con audiencia millonaria, me ha dejado con ganas de perfeccionar mi espuma de patata, un plato tan sofisticado e innecesario como yo mismo. Pero que podría regalar al paciente príncipe Carlos en su cumpleaños.