Esposos, padres... ¡y productores!

Son esposos, son padres de Louise Jean, y ahora, Emma Stone y Dave McCary son socios de Fruit Tree Production, la compañía que realizó el filme debut de Jesse Eissenberg, When You Finish Saving The World, y ellos explicaron el por qué de su sociedad.

"Tenemos ideas en común que son muy afines, hay mucho entendimiento de lo que significa la industria, nos ha costado trabajo llegar a donde estamos. entonces, eso nos pone en una posición de querer impulsar proyectos con potencial y muy independientes", dijo McCary ayer en charla virtual al presentar la película en el marco del Festival de Cine de Sundance.