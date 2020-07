Esposo de Grettell Valdez explica su situación legal

CIUDAD DE MÉXICO

El empresario comentó que está cuidando a su madre junto a sus familiares en su país, también resolviendo asuntos legales pero negó estar en prisión por los mismos.

"Hace casi diez años, a mis 29, cometí un error del cual me arrepiento hasta el día de hoy; un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública, error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado directa o indirectamente", dijo a Ventaneando a través de una carta.

Aunque Pati Chapoy comentó que el motivo de sus problemas legales era fraude, Leo no habló claramente sobre ello, pero señaló que en Suiza existe la presunción de identidad, y por ello su nombre no aparece en los artículos de prensa, ya que por ley no pueden publicarlo. Lo que sí dijo fue que ha trabajado mucho desde entonces para cambiar las cosas en torno a él, y que por supuesto, su esposa Grettell Valdez, sabe muy bien qué pasó.

"Cuando supe que ella era la mujer de mi vida hablé con la verdad sobre mi error porque hacerlo era parte de la nueva etapa de mi vida y el amor, la bondad y la generosidad con la que mi hoy compañera correspondió, me alientan, me inspiran a dar lo mejor de mí todos los días".

En el mismo documento, Clerc comentó que en esta estancia en Suiza está atendiendo su situación jurídica con total libertad de movimiento, y enfatizó en la importancia de las segundas oportunidades para gente como él.

"Trabajo para una importante empresa de relojes, a la que agradezco haberme dado una segunda oportunidad y confiar en mí, en mis capacidades profesionales y gerenciales. Toda persona es digna de segundas oportunidades y yo estoy agradecido por ello, pues me ha permitido demostrar mis creces, mi disposición a retribuir los daños causados y compensar a quienes lesioné con mis actos".

Leo también escribió unas líneas para el hijo de Grettell, Santino, y para Patricio Borghetti, padre del mismo, a quienes pidió una disculpa.

"Jamás quise que esto sucediera así, la persona que conocen es la persona que soy, mi pasado no decide mi presente, son mis acciones diarias y la forma en como vivo hoy mis días la manera de demostrar que las segundas oportunidades valen".

Previo a este comunicado, Patricio habló en "Venga la Alegría" sobre el tema, diciendo que Leo siempre ha sido muy amoroso con su hijo y que, cuando esta situación estalló, el mismo Leo habló con Patricio para explicarle qué es lo que estaba pasando. Al mismo tiempo, Leo ha estado en contacto con Santino, con quien tiene una relación muy estrecha.