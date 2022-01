Esposa lo despide

Bob Saget fue encontrado muerto en su habitación después de haber ofrecido un show de stand up y aún se investiga la causa de su deceso, pues no se encontraron rastros de acción delictiva o consumo de drogas.

"Después de mucha reflexión esta semana, estoy intentando, realmente intentando, no pensar que me robaron el tiempo, sino pensar: Qué suerte tuve de haber sido yo quien se casó con EL HOMBRE MÁS INCREÍBLE DE LA TIERRA. Yo fui la que hizo este loco paseo con él y estuvo en su vida estos últimos 6 años. Tuvimos ese tiempo para hacernos el uno al otro lo más feliz que jamás hemos sido", se lee al inicio de la carta de Rizzo.

Entre otras actuaciones Bob destacó por interpretar al famoso viudo Danny Tanner en la serie "Full House". Durante su funeral varios de sus compañeros de este proyecto asistieron a despedirlo, entre ellos John Stamos, Dave Coulier, Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin, Lori Loughlin y Mary-Kate y Ashley Olsen.

Su esposa aseguró en el escrito que quienes conocieron a Saget pudieron constatar que era una persona sumamente amorosa, por lo que le queda el consuelo de que ambos se amaron intensamente y que él siempre estuvo consciente de lo mucho que la hacía feliz.

"Él era amor. Si estabas en su vida SABÍAS que él te amaba. Nunca perdió la oportunidad de decírtelo. Lo más importante. No me arrepiento. Nos queríamos tanto maldita sea y nos lo dijimos 500 veces cada día. Constantemente. Sé cuánto me amó hasta el último momento y él supo lo mismo".

Finalmente agradeció a todos aquellos que han mostrado preocupación por su bienestar tras la dura noticia, dijo que lamenta mucho que los sueños de su esposo tanto personales como en pareja se hayan tenido que suspender, pero está dispuesta a recuperarse honrando su memoria y seguir apoyando causas que en su momento Saget impulsó, como la "Scleroderma Research Foundation", una organización que financia la investigación sobre la esclerodermia, una enfermedad de la piel que padeció la hermana del actor, Gay Saget.

"Bob tenía mucho más que quería hacer y mucho más amor para dar. Será mi misión compartir lo increíble que fue con el mundo, y tratar de alguna manera pequeña de seguir difundiendo su mensaje de amor y risas", dijo la también actriz, quien aclaró que ella nunca haría stand-up.