Esposa de AMLO pide ignorar mensajes sobre Covid-19

Ante la proliferación de información falsa sobre Covid-19, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población no hacer caso a cadenas y mensajes que difunden información sin bases científicas y médicas sobre la pandemia y que lo único que hacen, acusó, es jugar con el miedo de las personas.

Por medio de un par de videos difundidos en sus cuenta de Twitter y Facebook, la también presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, pidió a la población informarse por medio de los informes que todos los días difunde el Gabinete de Salud del gobierno federal.

"¡Qué bárbaro, todo lo que se escucha en estos días! Mensajecitos aquí por aquí y por allá (...) Cualquiera ahora toma su teléfono graba un mensaje diciendo que es muy allegado a una persona y que tiene información valiosa y que es poseedor de esos datos.

"Tú debes de consultar a las fuentes oficiales, que es la Secretaría de Salud (Ssa) la encargada de dar esta información, no estos individuos que, con intereses oscuros, no esclarecidos, toman un teléfono y dicen ser cercanos de no sé quién y te venden la idea de que tú debes salir a ponerte una vacuna, de hacerte un estudio de laboratorio, compras de supermercado.

"No, el gobierno es muy responsable y te está dando información precisa, no omitida, hay seriedad. Cada esta cadenita, como esta, no la escuches, y no la creas (porque) están jugando con tu miedo, y lo que tienes que hacer es confiar en ti y en las autoridades que son las expertas, no estos fulanos que no dan su cara, que no dan su nombres y lo único que hacen es hacer correr rumores".

En la videograbación, la escritora compartió el extracto de una de estos audios que circulan por WhatsApp y redes sociales, por lo que pidió a la población a tomar con seriedad el caso del coronavirus y escuchar todos los días, las conferencias de prensa que se transmiten desde Palacio Nacional "y no a estos fulanos que andan diciendo cosas para que tu tengas miedo".

"No te dejes engañar por mensajes cuya fuente no puedes comprobar y sobre todo, no los disemines, porque lo que tú provocas al hacer esto, es hacer la bola de pánico más grande y cuando hay una sociedad llena de pánico, esa sociedad hace tonterías y también se moviliza.

"Te pido que pongas atención y que cheques tus noticias antes de distribuirlas. Los que saben son los científicos, no al primo del diputado, del alcalde. Ojo", comentó.