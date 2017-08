Esplendor de una cultura conquista EU

Ciudad de México

En 1993, The Fine Arts Museums of San Francisco (FAMSF) recibió una magna exposición que por primera vez revelaba a los ojos de los estadounidenses el esplendor de los teotihuacanos. Aquella muestra titulada “Teotihuacan: Art from the City of the Gods”, puso en evidencia una rica colección de piezas únicas: joyas suntuarias, máscaras de piedra verde, piezas de obsidiana y fragmentos de murales, que dieron cuenta del arte, cosmovisión e importancia del centro urbano mundialmente conocido por sus Pirámides del Sol y la Luna.



24 años después, el mismo museo volverá a recibir, a finales de septiembre, otra magna muestra sobre la Ciudad de los Dioses. Esta vez con objetos y materiales arqueológicos recuperados en las excavaciones realizadas en el sitio en las últimas dos décadas.

ESCULTURAS.

MÁS DE 200 PIEZAS

Conformada por más de 200 objetos, la exposición “Teotihuacan: City of Water, City of Fire” mostrará la grandeza de esta ciudad que en su apogeo (450 y 650 d.C) fue importante centro cultural, político, económico y religioso de Mesoamérica.

Esta exposición, según su curador Matthew H. Robb, permitirá visualizar la manera en que esas diferentes comunidades se reunieron en una gran ciudad, compleja y cosmopolita, que dará lecciones valiosas al público contemporáneo. “La exposición ofrecerá a los visitantes la oportunidad de sumergirse en la historia de Teotihuacán y su urbanismo, a través de la apreciación de esos 200 objetos”.

La muestra, organizada por el INAH y la Secretaría de Cultura federal, es considerada como “la mayor exhibición sobre Teotihuacan en Estados Unidos en más de 20 años”. “Será una oportunidad única para ver objetos de una de las mejores colecciones en México, algunos de ellos recientemente excavados y que se verán por primera vez en Estados Unidos”, destaca el museo en la presentación en su página web.

FRAGMENTOS DE MURALES.

INCLUYE RECIENTES HALLAZGOS

En la muestra sobresalen piezas provenientes de las últimas excavaciones en el Templo de la Serpiente Emplumada, así como de la Pirámide de la Luna y la del Sol. También reunirá fragmentos de murales del sitio con otros de la colección del FAMSF. A la par de los murales se exhibirán piezas monumentales y objetos rituales, así como piezas de cerámica y esculturas de piedra, como las que en los últimos años se descubrieron en el túnel del Templo de Quetzalcóatl.

La exposición “Teotihuacan: City of Water, City of Fire”, abrirá en el “The Fine Arts Museums of San Francisco” el próximo 30 de septiembre. Se podrá ver hasta el 11 de febrero de 2018.

PIEZAS ÚNICAS DE TEOTIHUACAN.

Sigue de gira

“Teotihuacan: City of Water, City of Fire”, después del 11 de febrero de 2018, viajará al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), donde se exhibirá del 25 de marzo al 15 de julio de 2018. A principios de este año, el director del INAH, Diego Prieto, aseguró que esta muestra también se exhibiría en el Centro Cultural Tijuana, y que estaban gestionando con Arizona, Nuevo México y Texas.