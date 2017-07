Espionaje no me preocupa, afirma AMLO

Mérida, Yucatán

Ante la víspera de los procesos electorales, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, declaró que se intensificará la guerra sucia en su contra, “incluso con espionaje, pero no me preocupa porque me han espiado desde hace años porque soy opositor”, y advirtió que la gente no deberá hacer caso sobre el miedo que intentarán meterles contra ese partido y sus propuestas.



“Nosotros respetamos los derechos individuales y colectivos, los sociales, las creencias, a los empresarios, respetamos a todos” y a un año de distancia de los procesos electorales presidenciales, aseguró que harán historia al ganar, porque entonces si lo que pondrán en práctica es el “auténtico Estado de derecho, no un estado chueco y de cohecho como existe ahora”, aseguró.

“Nosotros respetaremos todo, la libertad de credo, el pensamiento, las individualidades y a los empresarios que tienen porque se lo han ganado con su esfuerzo, nosotros solamente estamos y estaremos en contra de los corruptos”, subrayó ante poco más de mil seguidores que le acompañaron en su evento celebrado en el Parque de la Paz, ubicado al poniente de Mérida.