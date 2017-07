Espinoza se sacó ´espinita´

Ciudad de México

Conquistar su segunda medalla mundial después de 10 años fue como sacarse una espinita para la triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza.

Aunque en una década, la taekwondoín cosechó tres preseas olímpicas, después del título Mundial de Beijing 2007, María no había obtenido otra medalla destacada en Campeonatos Mundiales, como el bronce que logró en Corea.

"En este Mundial me saqué la espinita de los Campeonatos del Mundo que era uno de mis objetivos, no sé por qué sólo tenía una medalla del mundo, decía ´es que no puedo tener sólo una medalla mundial´ yo fui por esa medalla y contenta porque se quitó esa racha de los Campeonatos del Mundo", comentó Espinoza a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

"Yo deseaba mucho esta medalla de oro, el camino no iba a ser fácil, siempre me gusta estar en una Final de un Campeonato del Mundo, de unos Juegos Olímpicos, con el mismo amor que acepto los resultados acepto esta medalla de bronce que es buena para mí".

En Copenhague 2009 se quedó en Octavos, en Gyengjou 2011 llegó hasta Cuartos, mientras Puebla 2013 fue el peor resultado cuando perdió dolorosamente en la primera ronda y en Chelyabinsk 2015 se quedó en Cuartos.