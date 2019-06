Espero ´ganar´ la consulta de 2021, dice López Obrador

Atlixco, Pue.

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que espera hacer un buen trabajo "para que me aprueben ahora en el 2021", cuando se realizará una consulta sobre la revocación de su mandato.

En el marco de la entrega de Programas Integrales de Bienestar, dijo: "espero ganar en esa consulta para continuar y entonces sí me va a alcanzar el tiempo para recorrer todos los municipios" de esta entidad.

Antes sostuvo que el gobierno no tiene por qué participar en elecciones ni usar el dinero del presupuesto para favorecer a partidos políticos o candidatos, pues no pueden permitirse los fraudes electorales sino que debe haber comicios libres y que el pueblo elija a sus autoridades.

El gobierno no tiene por qué financiar campañas políticas y se tiene que terminar esa mala costumbre de que cada vez que hay una elección empieza la "repartidera" de productos, de "frijol con gorgojo a cambio de los votos", subrayó.

Ante la gente reunida en el Complejo Deportivo "La Carolina", sostuvo que recorrerá todos los municipios del estado "porque, saben, estoy acostumbrado, no me hallo en la oficina, no me hallo en el Palacio (Nacional), tengo que andar en los pueblos porque así inicié mi lucha y así quiero continuar".

Además celebró la actuación del gobernador de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, quien condujo el proceso electoral en la entidad en una "circunstancia complicada" ante la muerte de la gobernadora electa Martha Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle.

"Merece (Pacheco Pulido) nuestro reconocimiento porque supo mantener la estabilidad, la paz social. Se llevaron a cabo las elecciones y no hubo problemas en Puebla, se reconoció a quien triunfó por voluntad de los ciudadanos", aseguró.

CONVOCA A MITIN EN EL ZÓCALO

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a todos los ciudadanos a asistir al Zócalo de la Ciudad de México el próximo 1 de julio a las 17:00 horas, para celebrar el primer año de su triunfo electoral.

Al encabezar la entrega de becas de los programas del Bienestar, López Obrador dijo: "Hoy empiezo aquí a invitar, vamos a dar mi informe porque vamos a cumplir un año de la victoria en el Zócalo de la Ciudad de México, para los que han estado participando y sumándose al movimiento (...)".

El titular del Ejecutivo explicó que desde las 12:00 horas habrá un festival con música popular.

Antes, el mandatario llamó a todos los poblanos a trabajar en unidad luego del proceso electoral que, dijo, fue un ejemplo pues no hubo injerencia del gobierno federal ni fraude electoral, además que se votó en libertad.

"Nada de grupos, facciones, partidos, ya pasó la elección ahora todos juntos, nada de que tú eres de este partido y no te voy a dar, no te toca, tú perdiste, no. Eso nos lo hacían a nosotros y nos dolía mucho, eso no lo vamos a hacer nosotros nunca, por eso vamos juntos a la transformación del país", declaró.

´Ya se me subió´

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los que él mismo califica como las benditas redes sociales por llegar a un millón de suscriptores en Youtube, red social que le entregó un botón de oro por obtener tantos seguidores.

Desde su oficina en Palacio Nacional, el mandatario mostró el botón y agradeció a YouTube por el reconocimiento.

En el copy del video escribió "ya se me subió".

Consulta oootra vez postura ante Donald Trump

>El Presidente Andrés Manuel López Obrador consultó nuevamente a ciudadanos sobre si debe mantener una postura fuerte contra Donald Trump o privilegiar la amistad con el pueblo de Estados Unidos.

>"El pueblo tiene un instinto certero. El pueblo sabe lo que conviene y lo que no conviene, así nada más para medirle el agua a los camotes.

>"Les pregunto: ¿Qué nos conviene más: le entramos a contestarle a Donald Trump o buscamos el arreglo y una relación de amistad con el Gobierno de Estads Unidos? Ese es mi planteamiento", cuestionó el tabasqueño a los poblanos.