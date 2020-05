Esperarán los Leones Negros respuesta del TAS

Los Leones Negros darán batalla en el Tribunal de Arbitraje Deportivo ante la suspensión del ascenso a Primera, por más largo que sea el proceso.

El presidente de la UdeG, Alberto Castellanos, explicó a Grupo REFORMA las dificultades que les implica la nueva Liga de Desarrollo.

"Más allá de que desaparece el incentivo deportivo, los costos operativos de los clubes se incrementarán al tener que ir a más sedes (se planean 20 equipos) y eso contrasta con la falta de atractivo de la competencia, que puede incidir en taquilla y patrocinios.

"La fórmula que ellos están buscando para fortalecer, para desarrollar clubes que realmente estén en mejores condiciones de ir a Primera División, me parece que la fórmula lo que va a ocasionar es totalmente lo contrario, que todos entremos en problemas, que tengamos más problemas para operar y va a ser muy difícil así consolidar proyectos", dijo Castellanos.

Mientras, los abogados Juan de Dios Crespo y Ariel Reck (quienes participaron en la defensa de Lionel Messi) alistan los detalles de la queja ante el TAS, Leones Negros competirá en la Liga de Desarrollo.

"Tenemos obligaciones contractuales con 22 jugadores y vamos a jugar, no podemos mantenernos al margen, estaremos por cumplir esas obligaciones, no porque tengamos todas las ganas por participar en una competencia donde creemos que si no está el principal ingrediente, que es el ascenso deportivo, realmente va a dejar mucho qué desear", mencionó.