Esperará AMLO resolución del Tribunal electoral sobre "Mañanera"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esperará a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva sobre la decisión del INE de limitar sus declaraciones sus la "mañanera" sobre temas de la democracia en el periodo electoral.

"Todavía falta de aquí a abril, entonces vamos a seguir hablando y falta que se vea en el Tribunal Electoral entonces vamos a esperarnos, yo quiero que se aclare que se precise si habrá censura sobre temas relacionados con la democracia, si puedo hablar, que no se compre el voto, si puedo decir que no se use el presupuesto para favorecer a ningún partido candidato.

"Si puedo decir que no se entreguen despensas, frijol con gorgojo para obtener votos, si puedo decir que no se haga como antes que se mandaba a los secretarios como delegados a hacer campaña, así lo hizo Fox en la elección de 2006 a Tamaulipas".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el mandatario le respondió al INE al señalar que él no llamará a votar en favor de un candidato o partido porque eso sería inmoral, indigno y lo degradaría.

"Puedo entender es que estén imaginando que voy a llamar a votar en favor de un candidato o partido, no, eso es inmoral, eso solamente lo hacen ellos, eso no lo haría de ninguna manera me degradaría, sería indigno".

El presidente López Obrador dijo que no ha sido notificado de las medidas impuestas por la autoridad electoral.

"No me han notificado por eso les pregunté a ustedes, además si van a censurar pues vamos a aprovechar estos días no".

Y aunque las medidas cautelares incluyen a los gobernadores, el titular del Ejecutivo dijo que la decisión lleva dedicatoria en su contra por la manera en que su gobierno se comunica con la gente por medio de sus conferencias mañaneras.

"Lleva destinatario esa decisión del INE, es en contra de nosotros, es en contra de esta manera de comunicarnos con la gente, no están en favor de la mañanera, les molesta la mañanera y quieren silenciarnos, porque si no imagínense todos los medios convencionales, periódicos, radio, televisión, ahora que hasta la redes sociales están optando por la censura".

Criticó que los medios convencionales no actúan -en su mayoría- con objetividad, profesionalismo, ni con ética, ni en México ni en el extranjero, porque todos los medios de comunicación toman partido.