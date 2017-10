Esperan padres de familia, solución prometida por el mismo titular del Crede

El conflicto que se reportó desde el pasado jueves en la primaria 12 de Octubre, en donde la dirección del turno de la tarde fue cerrada por maestros y la directora de la mañana, subsiste pese a la falsa información del titular del Crede, Arturo García Vázquez, en el sentido de que desde el pasado viernes, estaría solucionado.

Fue la tarde del lunes, cuando un grupo de maestros, nuevamente colocaron candado a la dirección de la tarde, impidiendo que se realizaran los honores a la bandera y nuevamente colocando candado en el centro de cómputo, cancelando las clases de cómputo.

La directivo de la tarde, Judith Ileana Gámez, quien manifestó a los medios de comunicación que los maestros involucrados “dicen ellos que fue una orden que les dio el supervisor, que mientras no se arregle la situación que está, que no se hagan nada”, precisó a la vez que agregaba que los maestros que apoyan esta medida unilateral:

“Que no se les diga nada, que si faltan, que no se les haga descuento, que si las cosas no se están trabajando bien, que no se les diga nada, que si molestan, por ejemplo: una maestra me le dio un coscorrón a un niño, yo le hice la observación...para ellos (los docentes en rebeldía) eso está mal, no quiere que se les diga nada”, espetó.

Resaltó que son 176 niños los afectados, al estar acompañada por un grupo de padres de familia, entre ellos la presidenta de la mesa directiva, Maritza Rodríguez Rodríguez, quienes mostraron que incluso los docentes en rebeldía, no permitieron que se depositara nuevamente la bandera de los fallidos honores en la dirección.

Hasta la tarde de este martes, los padres de familia del turno vespertino, esperan la solución prometida por el Crede y la intervención de parte de la SET a través de su departamento de educación primaria.