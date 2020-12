Esperan su cheque por desempleo pandémico

Edinburg, TX.

Rockie McMahan ha estado durmiendo en su Ford Fusion 2007 con su pitbull, Lilly. La mujer de Amarillo perdió su trabajo limpiando casas a principios de la pandemia, y su ex novio la echó menos de una semana antes de Navidad después de que él sintió que ella no estaba siendo justa en cuanto a su parte financiera.

"No sé dónde voy a dormir esta noche o mañana por la noche o la noche siguiente", dijo McMahan en una entrevista telefónica desde el estacionamiento de una iglesia. "No tengo dinero en este momento. Estoy arruinada. Tengo como un cuarto de tanque de gasolina y no tengo ni idea de qué voy a hacer para cargar gasolina cuando me quede sin combustible".

Y a menos que el Congreso y el presidente Donald Trump puedan llegar a un acuerdo sobre una nueva legislación de alivio del coronavirus, McMahan espera que su último cheque de desempleo aparezca en su cuenta bancaria para Navidad, un día antes de que expire la ayuda por desempleo pandémico.

Mientras McMahan continuaba con su lucha de meses para salir adelante, los legisladores federales, y todo el país, se tambalearon esta semana por el caos hacia el que el presidente Donald Trump lanzó el paquete de ayuda para el coronavirus del Congreso que incluye cheques de estímulo y beneficios de desempleo extendidos.

Trump sugirió el martes que vetaría la legislación de ayuda que el Congreso aprobó abrumadoramente, y les dijo a los legisladores que envíen pagos de estímulo a los estadounidenses de hasta 2 mil dólares en lugar de los 600 descritos en el proyecto de ley.

El jueves legisladores republicanos rechazaron ­–en una rara sesión de Nochebuena que duró minutos– una propuesta de los demócratas de otorgar los 2 mil dólares de estímulo, lo cual desató caos y desesperanza entre millones de norteamericanos que esperan el apoyo.

El paquete de ayuda aprobado a principios de semana por el Congreso –y que Trump se ha reusado a firmar– también incluye, entre muchas otras cosas, dinero para música en vivo y lugares de teatro y pagos a ciudadanos estadounidenses en familias de estatus mixto que estén casados con inmigrantes que carecen de números de seguro social, según señala The Texas Tribune en su edición web.

En Texas, confianza sobre cuándo llegaría la ayuda del gobierno a las personas con dificultades disminuyó al final de lo que ya era un año económicamente devastador. Más de 4 millones de texanos han solicitado ayuda por desempleo desde marzo, muchos de ellos luchando para navegar el confuso proceso de reclamo de desempleo de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas.

El dinero en la primera ronda del Programa de Protección de Cheques de Pago diseñado para ayudar a apoyar a las empresas se ha agotado y el reciente aumento de casos de coronavirus amenaza a las empresas aún más, conforme las personas se quedan en casa para evitar contraer Covid-19.

El estado todavía tiene 2 mil millones de dólares en fondos de ayuda no gastados de la legislación federal anterior. Y en las ciudades de Texas, las largas filas de automóviles han esperado con frecuencia en los bancos de alimentos, que a su vez enfrentan escasez de cara al nuevo año.

"Perdí mucho peso porque no como. No puedo permitirme nada", dijo Laura Chabera, residente de San Antonio. "¿Sabes lo que le dieron a mi hijo en el banco de alimentos el otro día? Una caja de pan".

Mientras las batallas de los funcionarios del gobierno por un nuevo proyecto de ley de ayuda amenazan con retrasar la entrega de ayuda a las personas, un número indeterminado de texanos están terminando el año con un deterioro financiero después de pasar meses luchando contra los desafíos burocráticos para recibir ayuda.