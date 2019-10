Esperan se cumpla Internet en escuelas

Esperan que se cumpla con la promesa del Gobierno Federal, de que en dos años, todos los planteles del país van a tener acceso a Internet, porque actualmente los que más batallan son los de las comunidades rurales.

San Juanita Quezada Pérez, directora de la escuela primaria "José María Morelos y Pavón", del poblado Los Altos, comentó que no tienen acceso a la tecnología, que es indispensable porque en los libros de texto se pide ir a la liga para brindar más información, por lo que no pueden accesar.

Explicó que los maestros utilizan sus datos del celular, para descargar o proyectar algo para trabajar con los alumnos.

"No llega a nuestras escuelas lo que es el Internet, de infraestructura la escuela está bien, le hemos intentado con bandas anchas de diferentes compañías, pero no llega la cobertura total, el Internet no funciona, ya de ha hablado de que está en veremos y en nuevo secretario de educación, que en unos dos años se nos daba ese Internet, esperemos que si sea cierto porque somos los más afectados las comunidades rurales", expresó.

Además otro de los problemas que enfrentan es la falta de agua en forma diaria, que es indispensable para el sanitario de los estudiantes.

"Porque se recibe por parte de un pozo del ejido pero hay días en que se divide en dos partes, por lo que un día hay agua y otro día no por lo que requieren para los sanitarios y nos afecta", recalcó.

El plantel es bidocente, hay dos maestros que atienden primero, cuarto, quinto, sexto, y primero, segundo y tercero: cuentan con 38 estudiantes que permanecen en la escuela que es de tiempo completo.