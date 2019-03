Esperan que proyecto cuente con recursos. Reservas de IP sobre Hidalgo Peatonal

Un proyecto bien hecho y bien planeado en cuanto a una peatonalización claro que siempre va a ser bien apoyado . Mario Flores Pedraza, presidente Coparmex Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Para el presidente del Centro Empresarial de Ciudad Victoria, Mario Flores Pedraza, es difícil para lapoder respaldar un proyecto como el del alcalde Xicoténcatl González Uresti para convertir en peatonal a la calle Hidalgo, esto siempre y cuando no se cuenta con los recursos para llevar a cabo dicho proyecto de infraestructura.

"Es importante que si se va a ejecutar un proyecto para peatonizar la calle sea con certeza, no puede ser que se esté hablando de cerrarla toda la semana si todavía está el tema de los ambulantes sin resolverse", agregó.

Dicho tema confronta al Ayuntamiento local desde hace algunos meses con algunos comerciantes establecidos; "no puede ser que el proyecto no esté aterrizado, nos presentaron un proyecto que por sí el proyecto está bien hecho, está decente, sin embargo no hay el recurso entonces no hay prisa para poder hacerla peatonal".

El representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana recordó que cada miércoles representantes de la Dirección de Desarrollo Económico Municipal y de la iniciativa privada como Coparmex y Canaco se reúnen para estudiar el tema.

En febrero sería cerrada definitivamente al tráfico vehicular dicha vialidad sin embargo el alcalde González Uresti concedió otra prórroga buscando alcanzar un consenso.

"Un proyecto bien hecho y bien planeado en cuanto a una peatonalización claro que siempre va a ser bien apoyado, sin embargo si no existe el proyecto o el proyecto no tiene recursos es difícil que se apoye desde la iniciativa privada", resaltó Flores Pedraza.

"Generalmente cuando una calle se hace peatonal todos los actores involucrados que es la ciudadanía en general, los comerciantes de dicha calle y los ambulantes que estén en esa zona empiezan a tener ciertas posturas a favor o en contra".

Finalmente el representante de Coparmex recalcó que es urgente resolver este tema debido a que los comerciantes de la calle Hidalgo compiten con otros centros comerciales de la localidad, por lo cual es necesario implementar un proyecto de embellecimiento en dicha zona para mejorar las ventas en esos establecimientos.