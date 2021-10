Esperan que ahora sí reparen la arteria

El asentamiento, a unos metros de la zona Centro, se ve afectado no solo en su calidad de vida, sino en su actividad económica, ahora también por la pandemia y por el abandono de las últimas tres administraciones .

Concepción Sánchez Plata, fundadora de ese asentamiento en proceso de regularización, dijo que confían en que las nuevas autoridades mejoren esa arteria, la cual 30 años atrás fue dañada por tracto-camiones cargados de maíz y sorgo que transitaban por ahí con destino a una báscula pública que se ubicaba sobre esa arteria con Vicente Guerrero.

El deterioro es sobresaliente, pese a que el pavimento con que cuenta es de concreto con 20 centímetros de grosor, el cual no obstante su dureza y supuesta resistencia, no soportó el paso constante por décadas de pasadas unidades, lo que se traduce en una calle desolada, pues al no ser transitable, vecinos se mudan y locatarios cierran las cortinas desde hace años.

Maltrecho luce el pavimento, fragmentado por soportar toneladas y toneladas de camiones de carga con destino al pesaje.

Ahora, décadas después, hay confianza en que pueda recibir una "manita de gato".

Casas abandonadas y cortinas de locales abajo.