Esperan ocho maestras claves para recibir pagos

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de ocho maestras de diferentes niveles educativos y municipios fueron citadas este jueves en las oficinas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas en esta capital para entrevistarse con el secretario Técnico de la SET, Arasiel Vidal, debido que siguen a la espera de claves estatales para poder cobrar en algunos casos hasta 3 años de sueldos caídos.

"Supuestamente venimos con el licenciado Arasiel que es el que está viendo los casos, pero al parecer no está", mencionó una maestra de nivel primaria quien presta sus servicios en el municipio de Reynosa y quien pidió se omitiera su nombre por temor a represalias, "lo vamos a esperar a ver qué pasa".

"Hemos estado yendo a todos los departamentos involucrados, aquí al Nivel, a Educación Especial, Servicio Profesional Docente, al Sindicato, el problema es que cambian a los jefes y nosotros tenemos que volver a empezar a con la situación", agregó que en su caso se trata de tres años de adeudos, "la solución que encontraron fue darnos una clave estatal y ahorita es lo que estamos viendo".

Por su parte una maestra de nivel preescolar en el municipio de San Fernando, quien también pidió se omitiera su nombre, dijo que en su caso eran diez los meses de adeudo para lo cual se le asignó una nueva clave estatal sin embargo todavía no habría podido cobrar por cuestiones administrativas, "me hicieron un cambio de clave porque la primera que tuve, la federal por concurso de oposición que me gané, no me la pagaron".

Esto ocurriría desde el mes de septiembre del año pasado siendo hasta noviembre cuando acudió a estas oficinas para enmendar su situación, "sí han estado saliendo pagos pero por ejemplo los problemas con claves no se han resuelto hasta ahora, nos citaron a varios maestros, escuché que en mi caso todavía no se aplica pero vamos a ver que nos dicen hoy".