Esperan modifique el Senado proyecto de Guardia Nacional

´´El dictamen no se cambio, sigue a cargo de autoridades militares, lamentamos que no se tomó en cuenta la participación de los que acudieron a las audiencias´´. Nohemí Alemán Hernández, diputada federal.





Legisladores federales por Tamaulipas esperan que sean escuchadas las peticiones de los gobernadores y sociedad, para que la guardia nacional esté a cargo de autoridades civiles, por lo que esperan que ahora que está en la Cámara de Senadores, se pueden hacer las modificaciones.

"El dictamen no se cambio, sigue a cargo de autoridades militares, lamentamos que no se ha escuchado, no se tomó en cuenta la participación de los que acudieron a las audiencias, vamos a ver como resulta la votación en la cámara de senadores", dijo Nohemí Alemán, diputada federal.

Será el próximo primero de febrero cuando se arranque la sesión ordinaria y esperan que se puedan hacer las modificaciones necesarias.

"Ahora está en manos de los Senadores, no se tiene la mayoría en el Senado, pero están en negociaciones, queremos que se escuche a la sociedad civil, a los gobernadores y alcaldes para que se modifique ese dictamen para que quede a cargo de autoridades civiles", recalcó.

La legisladora comentó que todavía hay tiempo para que se puedan hacer las modificaciones necesarias para que no se quede a cargo de autoridades militares, por lo que hacen llamado a los Senadores para que analicen el tema.