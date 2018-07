Esperan mejora en calidad y atención en Centro de Salud

Se espera que durante lo que fue la visita de trabajo al Centro de Salud del subsecretario en la que dejó en claro el mensaje que se harán los ajustes y cambios necesarios en beneficio de los derechohabientes, se mejore en calidad y atención al encontrarse algunas de sus áreas prácticamente fuera de servicio debido a los trabajos de remodelación que aún no concluyen.

Áreas como de laboratorio tanto de química como en general de las cuales el subsecretario de salud doctor Mario Cantú Salinas tomo conocimiento de que no están funcionando al igual que el de atención del adolescente como debe ser, aseguró que de ser necesario serán reubicados en otros módulos de salud donde realmente desquiten el sueldo que perciben y sean productivos para los afiliados, realizando el trabajo por el cual les pagan.

Dichos cambios se pudieran estar dando en los días subsecuentes, ya que no tiene caso que les paguen y que por el hecho de que no hayan terminado las labores de remodelación, realmente no se esté trabajando por que se carece del equipo necesario o por falta de espacio.