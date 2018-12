Esperan mayor inversión y empleos con casinos

"Nosotros esperamos que esta oportunidad no pase desapercibida como en otras ocasiones, que venga a impactar positivamente en las actividades económicas". Leonel Cantú Robles, secretario de Desarrollo Económico en el Municipio.

Leonel Cantú Robles, secretario de Desarrollo Económico Municipal, comentó que es importante que las inversiones se den de manera correcta para que tenga un impacto positivo en la economía y que no se queden como actividades que a veces se contaminan.

"Nosotros esperamos que esta oportunidad no pase desapercibida como en otras ocasiones, que venga a impactar positivamente en las actividades económicas, no podemos desperdiciar la oportunidad y que va a permitir este giro de manera legal y correcta, que no estemos autorizando establecimientos que prácticamente son estanquillos, si no que en verdad sea un detonador de empleo e inversión", dijo.

Explicó que será un reto para las autoridades, para que las autorizaciones vengan acompañadas de inversiones en ciudades como Reynosa.

El funcionario municipal, recalcó que es necesario además que con el pago de impuestos de este tipo de giros, también se pueda regresar mayor recurso a la frontera.

"Debería de generar ingresos para la ciudad, estos establecimientos van a demandar servicios a la ciudad, en función de eso tenemos que buscar que las demandas de servicios puedan ser atendidos desde un ámbito de derechos, en el caso de los impuestos son actividades que son gravadas dentro de la coordinación fiscal que tienen los municipios y el estado con la federación", expresó.