Esperan más de 450 mil para el cierre de la Feria. Realizan evento sin incidentes graves

Cd. Victoria, Tam.- Durante la primera semana han acudido más de 220 mil visitantes a la2018 que se celebra en esta capital, y bajo esta tendencia el subsecretario de Desarrollo Económico, Jesús Villarreal Cantú, consideró que hasta el domingo pudieran acumularse más de 450 mil asistentes en los diecisiete días de las festividades.

“Vamos muy bien, ojalá y esta semana repunte más, recordemos que tuvimos unos días con agua (lluvia) y como quiera la gente respondió muy bien, se vino a divertir y tomamos todas las medidas precautorias para que así fuera”, la fiesta se lleva a cabo desde el pasado 19 de octubre en los terrenos de la Feria del Parque Bicentenario de Ciudad Victoria, “esperamos que en este cierre podamos llegar a las 450 mil personas”.

Villarreal Cantú dijo que durante los primeros diez días de Feria no se han presentado incidentes mayores aunque admitió que han tenido que ser detenidas temporalmente algunas personas por encontrarse en estado de ebriedad, tanto al interior como exterior del recinto ferial, no obstante no precisó alguna cantidad.

“A las doce en punto (de este lunes) tenemos la reunión de seguridad para ver los pormenores del fin de semana y cada tercer día así para estar a prueba y error, y ver las mejoras que podemos implementar”, destacó que este lunes y martes habrá entradas y juegos al dos por uno y que el jueves habrá otro dos por uno en todos los juegos.

“Este fin de semana viene una charreada muy importante, es una charreada nacional, tenemos en el área de Desarrollo Rural la subasta ganadera, tenemos una serie de acciones muy importantes, como a Julión Álvarez en el Centro de Espectáculos, viene Ha Ash, viene Yuridia, y estaremos cerrando con la Arrolladora Banda Limón”, enfatizó.